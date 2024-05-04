Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
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1. Züğürt çenemizin yorulduğu anlar...
2. Nursema diye yazılır Nurslay diye okunur...
3. Nilay sen ben misin?
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6. Umut paylaşmayın kardeşim bu sitede!
7. Fatik mutsuz biz mutlu!
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12. Beşir meğer Fatik'mişşşş.
13. Tavla ayağına...
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