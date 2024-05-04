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Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 14:58

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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1. Züğürt çenemizin yorulduğu anlar...

1. Züğürt çenemizin yorulduğu anlar...
twitter.com

2. Nursema diye yazılır Nurslay diye okunur...

3. Nilay sen ben misin?

3. Nilay sen ben misin?
twitter.com

4. 👇

5. 👇

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6. Umut paylaşmayın kardeşim bu sitede!

7. Fatik mutsuz biz mutlu!

8. 👇

9. 👇

10. 👇

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11. 👇

12. Beşir meğer Fatik'mişşşş.

12. Beşir meğer Fatik'mişşşş.
twitter.com

13. Tavla ayağına...

14. 👇

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