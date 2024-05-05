Survivor Fragmanında Aleyna'nın Yunus Emre'ye Sözlerini Duyan Beria Çıldırdı!
Survivor Fragmanında Aleyna'nın Yunus Emre'ye Sözlerini Duyan Beria Çıldırdı!
Aleyna ve Yunus Emre'nin arasındaki dostane ilişki sona erdi ve yerini gerginliğe bıraktı. Aleyna, fragmanda Yunus Emre hakkında 'Bu gidişle kendisini eşi havaalanında bekleyecek' şeklinde bir yorumda bulundu. Bu durum, fragmanı izleyen Beria Özden'in tepkisini çekti ve oldukça sinirlendi.
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Survivor All Star'da Yunus Emre ve Aleyna'nın aralarındaki dostluk, gerilime dönüştü. Konseyde yüzleşen ikili, bu durumla yetinmedi.
Survivor fragmanında Aleyna'nın söylediği birkaç kelime, daha önce eşini "Aleyna'dan uzak dur" diye uyaran Beria Özden'i öfkelendirdi.
Survivor fragmanında Aleyna, Yunus Emre hakkında "Kendisi sürekli eşinin beni havaalanında beklediğini söylüyordu. Ancak bu gidişle, eşi onu havaalanında bekleyecek. Ben buradan ayrılmadan önce Yunus Emre gidecek" dedi.
Aleyna'nın bu sözlerine karşılık olarak Beria Özden, bir paylaşımda bulundu.
"Fragmanı izledim ve hala gülüyorum. İki ay geçti, primoğlu yeni mi fark etti evli olduğunu? Sen ortalığı karıştırmayı seviyorsun, 'tek bekleyenim eşimdir.' Herkes kendi yaptıklarına bakmalı önce. Konserde yaptığın saçma hareketler yüzünden sana ne yaptığımı hatırlıyorsundur. Eğer biraz daha beni ve ailemi ağzına alırsan, sana hatırlatacağım" dedi ve Aleyna'ya bir uyarıda bulundu.
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