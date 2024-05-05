Survivor Fragmanında Aleyna'nın Yunus Emre'ye Sözlerini Duyan Beria Çıldırdı!

Aleyna ve Yunus Emre'nin arasındaki dostane ilişki sona erdi ve yerini gerginliğe bıraktı. Aleyna, fragmanda Yunus Emre hakkında 'Bu gidişle kendisini eşi havaalanında bekleyecek' şeklinde bir yorumda bulundu. Bu durum, fragmanı izleyen Beria Özden'in tepkisini çekti ve oldukça sinirlendi.