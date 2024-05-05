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Survivor Batuhan'ın Fönlü Saçları Armağan Çağlayan'ın Gözünden Kaçmadı!

Survivor Batuhan'ın Fönlü Saçları Armağan Çağlayan'ın Gözünden Kaçmadı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 14:37

Survivor yarışmacılarının ada hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Armağan Çağlayan, geçtiğimiz bölümde Survivor'da yarışan Batuhan Karacakaya'nın saçlarına dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star 2024 tüm heyecanı ile devam ediyor.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star 2024 tüm heyecanı ile devam ediyor.

Aşkı Memnu dizisiyle tanıdığımız ve küçüklüğünden beri ekranlarda olan Batuhan Karacakaya da All Star yarışmasında ter döküyor.

Aşkı Memnu dizisiyle tanıdığımız ve küçüklüğünden beri ekranlarda olan Batuhan Karacakaya da All Star yarışmasında ter döküyor.

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Survivor'da ada hayatı yine merak konusu oldu. Adada birlikte uyuyanlar, cinsellik ve tuvalet gibi konular sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Survivor'da ada hayatı yine merak konusu oldu. Adada birlikte uyuyanlar, cinsellik ve tuvalet gibi konular sık sık gündeme geliyor.

Bu kez dikkat çeken Batuhan'ın saçlarıydı. Armağan Çağlayan ekranlardan takip ettiği Survivor'da Batuhan'ın saçlarını görünce dayanamadı.

Bu kez dikkat çeken Batuhan'ın saçlarıydı. Armağan Çağlayan ekranlardan takip ettiği Survivor'da Batuhan'ın saçlarını görünce dayanamadı.

Çağlayan Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda "Survivor'da banyo yapmıyorlarsa günlerdir yıkanmayan Batuhan nasıl böyle?" dedi.

Çağlayan Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda "Survivor'da banyo yapmıyorlarsa günlerdir yıkanmayan Batuhan nasıl böyle?" dedi.
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"Saçları bildiğin fönlü duruyor" diyen Çağlayan'ın paylaşımına birçok yorum geldi.

"Saçları bildiğin fönlü duruyor" diyen Çağlayan'ın paylaşımına birçok yorum geldi.

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Sıkı takipçiler Batuhan'ın saçları protez, diye yazdı.

Sıkı takipçiler Batuhan'ın saçları protez, diye yazdı.
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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