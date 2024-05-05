Ortalık Alev Alır: Ünlü Oyuncu Bahar'ın Kadrosuna Dahil Oldu!
Ortalık Alev Alır: Ünlü Oyuncu Bahar'ın Kadrosuna Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.showtv.com.tr/dizi/haber/...
Sezonun en güçlü yapımlarından biri olan Bahar, oyuncu kadrosuna ünlü bir ismi daha dahil ederek güç tazeliyor. Bakalım dizinin kadrosuna 12. bölümde hangi ünlü oyuncu dahil olacakmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan ve reyting rekorlarına koşan Bahar, sezon finali öncesi gücünü tazeliyor.
Bahar'ın Timur ve Rengin ihanetini öğrenip boşanmak için girişimlere vakit kaybetmeden başladığı dizide heyecan artıyor.
Timur her ne kadar "Pişmanım" dese de tüm yaptıklarını unutacak değiliz elbette.
Tüm bunları bir kenara bırakırsak dizide mükemmel bir gelişmenin daha yaşandığının haberini verebiliriz.
Show TV'nin haberine göre dizinin 12. bölümünde güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, Bahar'ın kadrosuna dahil oluyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu dizide özgür bir ruha sahip ve aynı zamanda iş dünyasındaki cesur adımlarıyla tanınan Dora Ersoy karakterine hayat verecek.
Biz bu habere çok heyecanlandık. Bakalım diziye nasıl renk katacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın