Survivor Yunanistan'ın Birleşme Partisinde Yarışmacıların Aleyna'ya Duyduğu Hayranlık Dikkat Çekti!
Survivor Yunanistan'ın Birleşme Partisinde Yarışmacıların Aleyna'ya Duyduğu Hayranlık Dikkat Çekti!
Survivor'ın en sevilen ve aynı zamanda en fazla eleştiriye maruz kalan yarışmacılarından biri olan Aleyna meğer Yunanistan'da da çok popülermiş! Survivor Yunanistan'ın birleşme partisinde gözler önüne serilen Aleyna sevgisi Türkleri şok etti.
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Survivor All Star'ın en sevilen ve aynı zamanda en çok eleştirilen yarışmacılarından biri olan Aleyna, meğer sadece Türkiye'de popüler değilmiş.
Aleyna'nın ününün ülke sınırlarını aştığı, Yunanistan Survivor'ının birleşme partisinde ortaya çıktı.
Birleşme partisinde sık sık sahneye çağırılan Aleyna, o anlarda şaşkınlığını gizleyemedi.
Yunan yarışmacıların ilgisi sosyal medyada gündem oldu.
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