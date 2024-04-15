Boşan Nursema Biz Arkandayız! Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Nursema'ya Yaptığına İnanamayacaksınız!
Boşan Nursema Biz Arkandayız! Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Nursema'ya Yaptığına İnanamayacaksınız!
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema, Rüzgar'ın ilgisini öğrenip bir de üstüne türbanından dolayı kocasının albüm lansmanına katılamamıştı. Bu zamana kadar sabır sınırlarımızı zorlayan Umut, üstüne üstlük bir de Nursema'yı aldatmış!
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Sezon finaline çok az bir zaman kalsa da Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor.
Bayram arasına girmeden önce Nursema Rüzgar'ın ilgisini öğrenip işten ayrılmış, kocası Umut'un lansmanına katılmak için desteğe gitmişti.
Ancak türbanından dolayı evliliklerinin gizlenmesine dair Umut'un onay verdiğini öğrenince hayatının şokunu yaşayan Nursema mekanı terk etmişti.
Varlığının bu zamana kadar tek bir faydasını görmediğimiz Umut tüm bunların üstüne bir de Nursema'yı, Nursema'nın evinde ve yatağında aldattı!
Bir tokatlama sitesinden fazlasını hak ettiğinden emin olduğumuz Umut nasıl cezasını çeker bilemiyoruz ama tüm bunlar karşısında Nursema yıkıldı.
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Boşan kız Nursema, biz arkandayız!
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