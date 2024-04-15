Boşan Nursema Biz Arkandayız! Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Nursema'ya Yaptığına İnanamayacaksınız!

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema, Rüzgar'ın ilgisini öğrenip bir de üstüne türbanından dolayı kocasının albüm lansmanına katılamamıştı. Bu zamana kadar sabır sınırlarımızı zorlayan Umut, üstüne üstlük bir de Nursema'yı aldatmış!