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Survivor Ogeday'ın Kadın Yarışmacılara Tavrı Sosyal Medyada Tepkilere Yol Açtı!

Survivor Ogeday'ın Kadın Yarışmacılara Tavrı Sosyal Medyada Tepkilere Yol Açtı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 12:43

Survivor yarışmacılarından Ogeday Girişken'in kadın yarışmacılara yaklaşımı ve tavırları X kullanıcılarından tepki topladı.

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Survivor'da All Star sezonu devam ederken yarışmacılardan Ogeday Girişken'in kadın yarışmacılara tavrı tepki çekti.

Survivor'da All Star sezonu devam ederken yarışmacılardan Ogeday Girişken'in kadın yarışmacılara tavrı tepki çekti.

X'da kullanıcılar paylaşımları ile Ogeday'ın geçmişte yaptığı konuşmaları ve davranışları hatırlattı.

X'da kullanıcılar paylaşımları ile Ogeday'ın geçmişte yaptığı konuşmaları ve davranışları hatırlattı.

Bunlardan biri Berna ile yaşadığı tartışmaydı. Kullanıcılar "Berna'ya beni tehdit etme diyor ama kendisi 'Yiyorsa anlat' diyerek bir kadını üstüne basa basa tehdit ediyor? Çok korkunç birisin" diye yazdı.

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Yumruk yumruğa kavga da kullanıcıların hedefindeydi.

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Ardından Ogeday'ın geçmiş yıllardaki Survivor görüntüleri de gündem oldu.

Ardından Ogeday'ın geçmiş yıllardaki Survivor görüntüleri de gündem oldu.

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