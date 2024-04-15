Doktor Utku Tantoğlu ile 'Doktor Bahar'ı İzliyoruz! Yorumları Hepinizi Güldürecek!
Doktor Utku Tantoğlu ile 'Doktor Bahar'ı İzliyoruz! Yorumları Hepinizi Güldürecek!
Op. Dr. Utku Tantoğlu, TikTok videosunda herkesin beğenerek izlediği Bahar dizisinden bir sahneye yorumları ile güldürdü.
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TikTok'ta hem eğlendiren hem de bilgilendiren videolar paylaşan Op. Dr. Utku Tantoğlu, son videosu ile kırdı geçirdi.
Show TV'de herkesin bayılarak izlediği Bahar dizisini, gerçek bir doktor yorumuyla izleyince epey komik oluyormuş!
Dizide hastaya kalp masajı yapan Bahar karakterinin o anlarını açan Tantoğlu, neler olacağını en az bizim kadar heyecanla takip etti.
Kalp masajı sırasında Bahar'ın bayıldığı sahneye yorumu ise kırdı geçirdi. İşte o eğlenceli anlar...
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Kullanıcılar ilgiyle izledi:
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