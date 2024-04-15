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Doktor Utku Tantoğlu ile 'Doktor Bahar'ı İzliyoruz! Yorumları Hepinizi Güldürecek!

Doktor Utku Tantoğlu ile 'Doktor Bahar'ı İzliyoruz! Yorumları Hepinizi Güldürecek!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 11:29

Op. Dr. Utku Tantoğlu, TikTok videosunda herkesin beğenerek izlediği Bahar dizisinden bir sahneye yorumları ile güldürdü.

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TikTok'ta hem eğlendiren hem de bilgilendiren videolar paylaşan Op. Dr. Utku Tantoğlu, son videosu ile kırdı geçirdi.

TikTok'ta hem eğlendiren hem de bilgilendiren videolar paylaşan Op. Dr. Utku Tantoğlu, son videosu ile kırdı geçirdi.

Show TV'de herkesin bayılarak izlediği Bahar dizisini, gerçek bir doktor yorumuyla izleyince epey komik oluyormuş!

Show TV'de herkesin bayılarak izlediği Bahar dizisini, gerçek bir doktor yorumuyla izleyince epey komik oluyormuş!

Dizide hastaya kalp masajı yapan Bahar karakterinin o anlarını açan Tantoğlu, neler olacağını en az bizim kadar heyecanla takip etti.

Dizide hastaya kalp masajı yapan Bahar karakterinin o anlarını açan Tantoğlu, neler olacağını en az bizim kadar heyecanla takip etti.

Kalp masajı sırasında Bahar'ın bayıldığı sahneye yorumu ise kırdı geçirdi. İşte o eğlenceli anlar...

Kalp masajı sırasında Bahar'ın bayıldığı sahneye yorumu ise kırdı geçirdi. İşte o eğlenceli anlar...

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Kullanıcılar ilgiyle izledi:

Kullanıcılar ilgiyle izledi:

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