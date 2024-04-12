Esra Ezmeci'nin Ağzı Açık Kaldı: "Eşim Başkası ile Birlikte Olmamı Kabul Etti!"
Esra Ezmeci'nin Ağzı Açık Kaldı: "Eşim Başkası ile Birlikte Olmamı Kabul Etti!"
Kaynak: https://www.mynet.com/esra-ezmeci-de-...
Beyaz TV'nin popüler programı Yeni Baştan'ın son bölümünde, telefonla katılan izleyicilerin itirafları şaşkınlık yarattı. Ayşe Hanım'ın sunucu Esra Ezmeci'ye yaptığı sıradışı itiraf, izleyicileri hayrete düşürdü.
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Klinik psikolog Esra Ezmeci'nin sunduğu programda, izleyicilerin itirafları herkesi hayrete düşürüyor.
İnanılması güç hikayeleri çekinmeden paylaşan izleyicilerden biri olan Ayşe Hanım, telefonla programda yer aldı.
Ayşe Hanım, "On bir yıldır evliyim ve bu süre zarfında hiçbir zaman mutlu olamadım. Cinsellik konusunda kendimi eşime ait hissetmedim, bu konuda da mutsuzdum. İki çocuğum var. Üç yıl önce bir hata sonucu başka biriyle ilişkiye girdim. Ancak karşı tarafın ailesi durumu öğrenince ilişkimiz sonlandı. Beni yarı yolda bıraktılar" diyerek, kocasını yeniden aldattığını itiraf etti.
Ayşe Hanım, "Son zamanlarda yeniden bir araya gelmeye başladık, ondan kopamıyorum. Eşime durumu açıkladım" dediğinde, Esra Ezmeci şaşkınlığını gizleyemedi ve "Neyi açıkladınız?" diye sordu.
Ayşe Hanım, "Eşim iki yıldır durumu biliyor. Onu istemediğimi, başkasıyla birlikteliğim olduğunu biliyor. Karşılıklı olarak boşanma davası açmıştık" dedi. Esra Ezmeci, durumu anlamlandıramayarak "Bu durum bana çok garip geliyor, eşiniz sizin başkasıyla ilişkinizi kabul ediyor mu?" diye sordu.
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Ayşe Hanım, "Evet, kabul etti. Tekrar bir araya geldik ama şu an durumdan haberi yok. İki yıl önce durumu biliyordu. 'Sensiz yapamam, kendimi öldürürüm' dedi. On bir yıl boyunca mutlu olamadım, cinsel anlamda da... Özür dilerim ama beni tatmin edemiyor, aradığım kişi o değil" şeklinde konuştu.
Ayşe Hanım'ın bu kadar açık bir şekilde özel hayatını paylaşması, duyanları şaşkına çevirdi.
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