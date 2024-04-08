Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ile Özcan Deniz Meğer Yıllar Önce de Birlikte Oynamış!
Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ile Özcan Deniz Meğer Yıllar Önce de Birlikte Oynamış!
Kaynak: https://twitter.com/borsaveast27200/s...
Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ile Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz meğer yıllar önce birlikte rol almışlar.
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Now TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisini izleyici çok sevdi. Öyle ki Pazartesi akşamları artık heyecanla bekleniyor.
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin her yeni bölümü ayrı bir merak konusu.
X kullanıcıları hayranlıkla izledikleri Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd'inin ve doktor Levent'inin eski projelerini yeniden gündeme getirdi.
Kızıl Goncalar'da aralarında doktor-hasta ilişkisi olan Mert Yazıcıoğlu ile Özcan Deniz meğer yıllar önce birlikte oynamışlar.
Kullanıcılar Kızıl Goncalar'da Cüneyd'in, doktor Levent ile duygu dolu sahnesini paylaşarak 2013 yılına bizi geri ışınladılar.
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Yine aynı kanalda yayınlanan ve o dönem ekranlara damgasını vuran popüler dizide Cüneyd ve Levent ikilisini ilk kez izlemişiz.
Karagül dizisinde baba-oğulu canlandıran ikilinin diziden duygu yüklü bir sahnesini paylaşan kullanıcı, "Şu çocuğu hep mi ağlatırsın be Özcan Deniz" diye yazdı.
İşte görünce hepimize aydınlanma yaşatan o sahne:
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Kızıl Goncalar'dan paylaşılan o sahne:
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