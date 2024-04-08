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Gelmiş Geçmiş En Hüzünlü Dizi Sahnelerini Paylaşarak Hepimizi Dert Sahibi Yapan Kullanıcılar

Gelmiş Geçmiş En Hüzünlü Dizi Sahnelerini Paylaşarak Hepimizi Dert Sahibi Yapan Kullanıcılar

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 11:44

Ekranlara damgasını vurmuş dizilerin en hüzünlü sahnelerini paylaşan kullanıcılar durduk yere hepimizi dert sahibi yaptı. İşte kullanıcıların paylaşımları...

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X kullanıcıları arasında yeni bir akım başladı. Kullanıcılar yayınlanmış diziler içinde şimdiye kadar izlediğimiz en hüzünlü sahneleri paylaştı.

X kullanıcıları arasında yeni bir akım başladı. Kullanıcılar yayınlanmış diziler içinde şimdiye kadar izlediğimiz en hüzünlü sahneleri paylaştı.

İşte kullanıcıların unutulmaz dizilerden paylaştığı gelmiş geçmiş en hüzünlü sahneler...

İşte kullanıcıların unutulmaz dizilerden paylaştığı gelmiş geçmiş en hüzünlü sahneler...
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Bakalım kimler hangi sahneye yüreğini bırakmış👇🏻

Bakalım kimler hangi sahneye yüreğini bırakmış👇🏻
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Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne...

Suskunlar...

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Poyraz'ı öldü sanmıştık...

Adını Feriha Koydum...

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Avlu...

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Gönül Dağı...

Kara Sevda...

Poyraz Karayel'de Sinan'ın vurulma sahnesi...

Muhteşem Yüzyıl...

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Medcezir...

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Sizin hatırladığınız en hüzünlü sahne hangisiydi? Yorumlarda bizimle paylaşın...

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