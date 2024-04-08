Kurtlar Vadisi'nin Efsane Karakteri Süleyman Çakır'ın 20'inci Ölüm Yıl Dönümünde Nohut Pilav Dağıtıldı
Kurtlar Vadisi'nin Efsane Karakteri Süleyman Çakır'ın 20'inci Ölüm Yıl Dönümünde Nohut Pilav Dağıtıldı
Kurtlar Vadisi dizisininde Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği efsane karakter Süleyman Çakır tam 20 yıl önce bugün vefat etti. Hayranları ölüm yıl dönümünde Süleyman Çakır için nohut pilav dağıttı.
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Politik içeriğiyle o dönem izleyenleri ekranlara adeta kilitleyen Kurtlar Vadisi Türk dizi sektörünün unutulmaz yapımları arasında yer alıyor.
Başrollerinde yer alan Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı efsane dizi Kurtlar Vadisi adeta akıllara kazındı.
15 Ocak 2003 tarihinde Show TV ekranlarında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayın hayatına başlayan dizide tam 20 yıl önce Süleyman Çakır karakteri bugün vefat etmişti.
Türk televizyon tarihinde unutulmaz karakterler arasında yer alan Süleyman Çakır, Laz Ziya'nın damadı olarak tanınıyordu. 8 Nisan'da ekrana gelen 43. bölümde, Cerrahpaşalı Halit'in kurduğu tuzak sonucunda ağır yaralandı.
Bu olay, dizinin 45. bölümünde Çakır'ın ölümü ile sonuçlandı ve o dönemde adeta gündemi sarsan bir etki yarattı.
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Çakır'ın ölümü, izleyicileri derinden sarsarak ülke genelinde büyük bir etki uyandırdı. Belki bazılarınız hatırlar, Süleyman Çakır'ın anısına helva dağıtanlar ve cenaze namazı kılanlar bile oldu.
Ölümünün 20. yılında, Çakır'ın sevenleri Osmaniye'de anısını nohut pilav dağıtarak yaşattılar.
Nohut pilav arabasına "İstanbul sefiri Süleyman Çakır anısına..." yazdırdılar.
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