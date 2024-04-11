Beşinci Sezon Onayı Alan “Gönül Dağı” Dizisinin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!
Beşinci Sezon Onayı Alan “Gönül Dağı” Dizisinin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezon onayı aldı. Beşinci sezonu gelecek dizinin sezon finali yapacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar...
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TRT'nin popüler dizisi "Gönül Dağı", cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmuş durumda.
Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncular yer aldığı diziye yeni sezon müjdesi geldi.
Sevilen dizi, 4 yıldır izleyicileriyle buluşuyor ve her bölümüyle onları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
134. bölümü 6 Nisan'da yayınlanan "Gönül Dağı", bayram tatili sebebiyle 13 Nisan'da yeni bir bölümle ekrana gelmeyecek. Bayram tatili sırasında Birsen Altuntaş, dizinin sezon finali tarihi nihayet belirlendiğini yazdı.
Dizi, 20 Nisan'da seyirciyle tekrar buluşacak ve 8 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 142. bölümüyle yaz tatiline girecek.
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Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği dizinin, beşinci sezon çekimlerine ise ağustos ortasında başlanacak.
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