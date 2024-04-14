Survivor'da Nisa Tarafından Reddedilen Sercan'dan Beklenmedik Çıkış!
Survivor'da Nisa Tarafından Reddedilen Sercan'dan Beklenmedik Çıkış!
Survivor All Star tam gaz devam ederken, Kırmızı takım yarışmacısı Sercan, 2020 yılında kendisini reddeden Nisa Bölükbaşı hakkında konuştu.
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ederken, Kırmızı takım yarışmacısı Sercan'ın beklenmedik çıkışı herkesi şaşırttı.
2020 yılında Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım ve Serkan Bölükbaşı arasında yaşananları tüm Survivor izleyicileri bilir.
Sercan, Nisa'ya karşı hisleri olduğunu sık sık gündeme getirirken, Nisa en sonunda kendisine "Seni abim gibi görüyorum" deyince ortalık bir anda karışmıştı.
Nisa'ya olan duyguları platonik kalan Sercan bu yaşananların ardından Nisa hakkında pek konuşmazken, olayın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra Nisa ismini ilk kez andı.
Ogeday'ın mental çöküşü hakkında röportaj veren Sercan, söz konusu olaya Nisa üzerinden yanıt verip bir dönem Nisa'yla sevgili olan Ogeday için "Nisa'nın mızmızlığı geçmiş, bulaşmış bunlar" dedi.
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İşte o anlar:
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