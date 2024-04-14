Barıştılar mı? Kızılcık Şerbeti Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün Samimi Anları!

Kızılcık Şerbeti'nde partner olan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasındaki soğuk rüzgarlar, ikilinin partnerliğinin sonunu getirmişti. Öpüşme sahnesi bile çekmeyen ikilinin küslüğü her yerden belli olurken, Cannes'a giden eski partnerlerin yakınlığı dikkatlerden kaçmadı.