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Survivor'da Bu Kez Kadınlar Birbirine Girdi: Nagihan'la Damla Can Arasında Küfür ve Hakaretler Havada Uçuştu

Survivor'da Bu Kez Kadınlar Birbirine Girdi: Nagihan'la Damla Can Arasında Küfür ve Hakaretler Havada Uçuştu

survivor
themyscira - Misafir Editör
14.04.2024 - 09:45

Ortalığın bir an olsun durulmadığı Survivor'da erkekler arasındaki bitmek bilmez kavgalara bu defa kadın yarışmacılar eklendi. Nagihan ve Damla Can arasındaki tartışma yarışma alanından konseye taşındı.

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All Star 2024'le birlikte Survivor tarihinin en olaylı sezonu yaşanıyor. Özellikle SMS oylamasının olmamasının etkisiyle izleyicinin tepkisini göremeyen yarışmacılar gerginlikte sınır taşımıyor.

All Star 2024'le birlikte Survivor tarihinin en olaylı sezonu yaşanıyor. Özellikle SMS oylamasının olmamasının etkisiyle izleyicinin tepkisini göremeyen yarışmacılar gerginlikte sınır taşımıyor.

Sema'nın Pınar'a vurması sebebiyle diskalifiye olduğu yarışmada hem Yunus Emre hem de Nagihan bu konuda sık sık sınırdan dönüyor.

Sema'nın Pınar'a vurması sebebiyle diskalifiye olduğu yarışmada hem Yunus Emre hem de Nagihan bu konuda sık sık sınırdan dönüyor.

Hatta son olarak Ogeday'la kavga eden Yunus Emre bu sebeple yine cezaya boğuldu.

Biz daha bunun şokunu atlatamadan bu kez de Damla Can ve Nagihan sözlü kavgaya girişti!

Nagihan'ın Damla Can'a "melek yüzlü şeytan, sarı çiyan" demesinin ardından küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada Damla Can, Nagihan'ın sürekli sakat olmasından bahsetti.

Nagihan'ın Damla Can'a "melek yüzlü şeytan, sarı çiyan" demesinin ardından küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada Damla Can, Nagihan'ın sürekli sakat olmasından bahsetti.

Tartışma alanında Nagihan'ın sarfettiği "Böcek gibi ezdim seni" sözleri tepki çekti.

Tartışma alanında Nagihan'ın sarfettiği "Böcek gibi ezdim seni" sözleri tepki çekti.
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