Survivor’da Büyük Kavga: Yunus Emre Küfür Etti, Ogeday Çıldırdı: Yunus Emre ve Ogeday Diskalifiye Olacak mı?

Survivor’da yine bir kavga geceye damga vurdu. Survivor’ın başarı yüzdesi en yüksek yarışmacısı Ogeday ile onlarca ceza alan Yunus Emre bir kez daha karşı karşıya geldi. Oynanan bir oyun sonrasında Yunus Emre Ogeday’a “Bak benim canım zaten yeteri kadar sıkıldı, seni s.ker öyle giderim burdan” diyince Ogeday çok sinirlendi. İkili arasında çok büyük kavga yaşandı, arkadaşları ayırmakta güçlük geçti. Yunus Emre ve Ogeday’ın Survivor’dan diskalifiye olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı konseyde cezaları duyurdu.