Survivor’da Büyük Kavga: Yunus Emre Küfür Etti, Ogeday Çıldırdı: Yunus Emre ve Ogeday Diskalifiye Olacak mı?
Survivor’da Büyük Kavga: Yunus Emre Küfür Etti, Ogeday Çıldırdı: Yunus Emre ve Ogeday Diskalifiye Olacak mı?
Survivor’da yine bir kavga geceye damga vurdu. Survivor’ın başarı yüzdesi en yüksek yarışmacısı Ogeday ile onlarca ceza alan Yunus Emre bir kez daha karşı karşıya geldi. Oynanan bir oyun sonrasında Yunus Emre Ogeday’a “Bak benim canım zaten yeteri kadar sıkıldı, seni s.ker öyle giderim burdan” diyince Ogeday çok sinirlendi. İkili arasında çok büyük kavga yaşandı, arkadaşları ayırmakta güçlük geçti. Yunus Emre ve Ogeday’ın Survivor’dan diskalifiye olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı konseyde cezaları duyurdu.
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Bu sezon çok büyük kavgalara sahne olan Survivor’da yine Yunus Emre’nin başrolde olduğu bir kavga meydana geldi.
Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sırasında yaşanan olaylar sonrasında Yunus Emre Ogeday’a küfür etti.
Yunus Emre Ogeday’a “Bak benim canım zaten yeteri kadar sıkıldı, seni s.ker öyle giderim burdan” dedi.
Bu sözler üzerine çılgına dönen Ogeday koşarak Yunus Emre’ye gitti.
İkili yumruk yumruğa kavgaya tutuştu, arkadaşları ayırmakta zorluk yaşadı, arada darbe yiyinler de oldu.
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Kavga sırasında ekran karartıldı, yaşananlar izleyicilere gösterilmedi. Kavga sonrası iki yarışmacı da alandan çıkarıldı, yarışmaya devam edemedi.
İşte kavganın görüntüleri...
Yaşananlar sonrasında Acun Ilıcalı konseyde Yunus Emre ile çok sert bir konuşma gerçekleştirdi. Yunus Emre'ye 8 oyun oynamama ve 8 ödülden men cezası verildi. Ogeday'a ise ceza verilmedi.
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Acun adanin tayyibi gibi, ilgi ceksin diye kavga eksik olmuyor
Topu salak aw