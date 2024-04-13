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Final Hazırlığındaki Yargı Dizisine Bir Konuk Oyuncu Daha Geliyor! Yargı Dizisi 'Serap' Kim?

Final Hazırlığındaki Yargı Dizisine Bir Konuk Oyuncu Daha Geliyor! Yargı Dizisi 'Serap' Kim?

Pınar Deniz Yargı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.04.2024 - 23:23

Ay Yapım imzalı Emmy ödüllü Yargı dizisi sona yaklaşıyor. Üç sezondur seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran iddialı yapım, önümüzdeki günlerde Kanal D ekranlarında izleyiciyle bulaşacak, gelecek bölümlerinde yeni bir konuk oyuncuyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yargı dizisinin, üç sezon süren ekran yolculuğuna 26 Mayıs'ta veda etmesi planlanıyor.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yargı dizisinin, üç sezon süren ekran yolculuğuna 26 Mayıs'ta veda etmesi planlanıyor.

Fenomen dizinin 95. bölümde çok konuşulacak bir final ile ekrana veda edileceği beklenirken, 'Serap' karakteri final öncesi diziye renk katmaya geliyor.

Fenomen dizinin 95. bölümde çok konuşulacak bir final ile ekrana veda edileceği beklenirken, 'Serap' karakteri final öncesi diziye renk katmaya geliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bayram tatilinden sonra yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak dizinin 90 ve 91. bölümünde 'Serap' karakterine hayat verecek genç oyuncunun kim olduğu da belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bayram tatilinden sonra yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak dizinin 90 ve 91. bölümünde 'Serap' karakterine hayat verecek genç oyuncunun kim olduğu da belli oldu.

Profesyonel anlamda oyunculuk kariyerine 'Küçük Kadınlar' dizisi ile başlayan 'Çalıkuşu' dizisinin 'Necmiye'si Ebru Helvacıoğlu, 'Serap' karakteri ile Yargı dizisine konuk olmaya hazırlanıyor.

Profesyonel anlamda oyunculuk kariyerine 'Küçük Kadınlar' dizisi ile başlayan 'Çalıkuşu' dizisinin 'Necmiye'si Ebru Helvacıoğlu, 'Serap' karakteri ile Yargı dizisine konuk olmaya hazırlanıyor.

Peki Yargı Dizisinin'Serap'ı Ebru Helvacıoğlu Kimdir?

Peki Yargı Dizisinin'Serap'ı Ebru Helvacıoğlu Kimdir?

Ebru Helvacıoğlu, 25 Aralık 1986'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünden mezun olan Helvacıoğlu, oyunculuk kariyerine 'Küçük Kadınlar' dizisinde hayat verdiği 'Simge' karakteriyle başladı. 

2013 yılında  Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan 'Çalıkuşu' dizisinde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile birlikte rol aldı. Burada, Necmiye karakterine hayat veren ünlü oyuncu daha sonra 'Ne Gelen Var Ne Giden', 'Sessiz Yalanlar' ve 'Rüya' adlı yapımlarda da rol aldı. Son olarak 2016 yılında seyirci karşısına çıkan Ebru Helvacıoğlu, son yılların fenomen dizisi 'Yargı'da hayat verdiği 'Serap' karakteri ile ekranlara döndü.

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