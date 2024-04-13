Final Hazırlığındaki Yargı Dizisine Bir Konuk Oyuncu Daha Geliyor! Yargı Dizisi 'Serap' Kim?
Final Hazırlığındaki Yargı Dizisine Bir Konuk Oyuncu Daha Geliyor! Yargı Dizisi 'Serap' Kim?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Ay Yapım imzalı Emmy ödüllü Yargı dizisi sona yaklaşıyor. Üç sezondur seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran iddialı yapım, önümüzdeki günlerde Kanal D ekranlarında izleyiciyle bulaşacak, gelecek bölümlerinde yeni bir konuk oyuncuyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.
İşte, detaylar...
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yargı dizisinin, üç sezon süren ekran yolculuğuna 26 Mayıs'ta veda etmesi planlanıyor.
Fenomen dizinin 95. bölümde çok konuşulacak bir final ile ekrana veda edileceği beklenirken, 'Serap' karakteri final öncesi diziye renk katmaya geliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bayram tatilinden sonra yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak dizinin 90 ve 91. bölümünde 'Serap' karakterine hayat verecek genç oyuncunun kim olduğu da belli oldu.
Profesyonel anlamda oyunculuk kariyerine 'Küçük Kadınlar' dizisi ile başlayan 'Çalıkuşu' dizisinin 'Necmiye'si Ebru Helvacıoğlu, 'Serap' karakteri ile Yargı dizisine konuk olmaya hazırlanıyor.
Peki Yargı Dizisinin'Serap'ı Ebru Helvacıoğlu Kimdir?
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