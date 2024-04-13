Final Hazırlığındaki Yargı Dizisine Bir Konuk Oyuncu Daha Geliyor! Yargı Dizisi 'Serap' Kim?

Ebru Helvacıoğlu, 25 Aralık 1986'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi'nde Oyunculuk bölümünden mezun olan Helvacıoğlu, oyunculuk kariyerine 'Küçük Kadınlar' dizisinde hayat verdiği 'Simge' karakteriyle başladı.

2013 yılında Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan 'Çalıkuşu' dizisinde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ile birlikte rol aldı. Burada, Necmiye karakterine hayat veren ünlü oyuncu daha sonra 'Ne Gelen Var Ne Giden', 'Sessiz Yalanlar' ve 'Rüya' adlı yapımlarda da rol aldı. Son olarak 2016 yılında seyirci karşısına çıkan Ebru Helvacıoğlu, son yılların fenomen dizisi 'Yargı'da hayat verdiği 'Serap' karakteri ile ekranlara döndü.