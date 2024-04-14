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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Dizide Arka Planda Kalması Hakkında Konuştu

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Dizide Arka Planda Kalması Hakkında Konuştu

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 11:28

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, rol arkadaşı Doğukan Güngör'le arasının bozulması sonucu partnerliği sona ermiş ve Kaan Taşaner'le partner olmuştu. Türkoğlu'nun dizideki sahneleri azalırken, güzel oyuncu bu iddialara ilk kez yanıt verdi.

KAYNAK: Muhabir Online

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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti gündemden bir türlü düşmek bilmezken, dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ve eski partneri Doğukan Güngör arasında yaşananlar da kafaları karıştırıyor.

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti gündemden bir türlü düşmek bilmezken, dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ve eski partneri Doğukan Güngör arasında yaşananlar da kafaları karıştırıyor.

Diziye partner olarak başlayan ikilinin aralarının bozuk olduğu iddiası ortalığı kavururken, partnerliklerinin sona ermesi ve iki isme de yeni partner gelmesiyle sahnelerde değişikliğe gidilmişti.

Diziye partner olarak başlayan ikilinin aralarının bozuk olduğu iddiası ortalığı kavururken, partnerliklerinin sona ermesi ve iki isme de yeni partner gelmesiyle sahnelerde değişikliğe gidilmişti.

İkilinin öpüşme sahnesi bile çekmemesi dikkatlerden kaçmazken, partnerliklerinin bitmesinin ardından Doğa karakterinin sahneleri gözle görülür derecede azalmış, fakat Fatih sahneleri katlanarak devam etmişti.

İkilinin öpüşme sahnesi bile çekmemesi dikkatlerden kaçmazken, partnerliklerinin bitmesinin ardından Doğa karakterinin sahneleri gözle görülür derecede azalmış, fakat Fatih sahneleri katlanarak devam etmişti.

Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun sahnelerinin ilk sezona nazaran epey azalması fark edilirken, Muhabir Online bu konuda Sıla Türkoğlu'yla konuştu.

Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun sahnelerinin ilk sezona nazaran epey azalması fark edilirken, Muhabir Online bu konuda Sıla Türkoğlu'yla konuştu.

Cannes dönüşü havalimanında Sıla Türkoğlu'yla ufak bir röportaj yapan Muhabir Online, "Dizide geri planda kaldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu Türkoğlu'na yöneltti ve Sıla Türkoğlu bu iddialara ilk kez yanıt verdi.

Cannes dönüşü havalimanında Sıla Türkoğlu'yla ufak bir röportaj yapan Muhabir Online, "Dizide geri planda kaldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu Türkoğlu'na yöneltti ve Sıla Türkoğlu bu iddialara ilk kez yanıt verdi.
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