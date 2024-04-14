Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Dizide Arka Planda Kalması Hakkında Konuştu

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, rol arkadaşı Doğukan Güngör'le arasının bozulması sonucu partnerliği sona ermiş ve Kaan Taşaner'le partner olmuştu. Türkoğlu'nun dizideki sahneleri azalırken, güzel oyuncu bu iddialara ilk kez yanıt verdi.

KAYNAK: Muhabir Online