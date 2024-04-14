Eski Yarışmacı Hikmet Tuğsuz'un Survivor Yunus Emre'ye Yönelik "İndirin Beni Adaya" Göndermesi Gündem Oldu

Survivor'da sezonun en çok konuşulan isimlerinden Yunus Emre, neredeyse her gün karıştığı tartışmalar sebebiyle rekor ceza alıyor. Son olarak Ogeday'la küfürlü kavgaya karışan Yunus Emre'ye eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz tepkisiz kalmadı. Hikmet'in sözleri gündem oldu.