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Eski Yarışmacı Hikmet Tuğsuz'un Survivor Yunus Emre'ye Yönelik "İndirin Beni Adaya" Göndermesi Gündem Oldu

Eski Yarışmacı Hikmet Tuğsuz'un Survivor Yunus Emre'ye Yönelik "İndirin Beni Adaya" Göndermesi Gündem Oldu

survivor
themyscira - Misafir Editör
14.04.2024 - 12:26

Survivor'da sezonun en çok konuşulan isimlerinden Yunus Emre, neredeyse her gün karıştığı tartışmalar sebebiyle rekor ceza alıyor. Son olarak Ogeday'la küfürlü kavgaya karışan Yunus Emre'ye eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz tepkisiz kalmadı. Hikmet'in sözleri gündem oldu.

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Sezon başından bu yana neredeyse her bölüm bir tartışmaya karışan Yunus Emre, toplamda 25'in üstünde ceza alarak rekor kırdı.

Sezon başından bu yana neredeyse her bölüm bir tartışmaya karışan Yunus Emre, toplamda 25'in üstünde ceza alarak rekor kırdı.

Pek çok uyarı almasına rağmen durulmayan Yunus Emre, bu kez de Ogeday'a küfretti ve sonrasında büyük bir kavga yaşandı.

Pek çok uyarı almasına rağmen durulmayan Yunus Emre, bu kez de Ogeday'a küfretti ve sonrasında büyük bir kavga yaşandı.

Detaylar için:

Yaşanan bu kavganın ardından eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz tepkisiz kalamadı.

Yaşanan bu kavganın ardından eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz tepkisiz kalamadı.

Hikmet Instagram hesabından yaptığı paylaşımda önce "İndirin beni adaya, koparayım dalından sarı papatyayı" diyerek Yunus Emre'ye gönderme yaptı.

Hikmet Instagram hesabından yaptığı paylaşımda önce "İndirin beni adaya, koparayım dalından sarı papatyayı" diyerek Yunus Emre'ye gönderme yaptı.

Hemen ardından da Yunus Emre'nin durumunu değerlendirerek aldığı cezanın aslında onun için ödül olduğunu dile getirdi.

Hemen ardından da Yunus Emre'nin durumunu değerlendirerek aldığı cezanın aslında onun için ödül olduğunu dile getirdi.
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Hikmet de sık sık kavgaya karıştığı için uyarı ve ceza alıyordu. Siz bu paylaşımları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hikmet de sık sık kavgaya karıştığı için uyarı ve ceza alıyordu. Siz bu paylaşımları hakkında ne düşünüyorsunuz?

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