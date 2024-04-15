'Taş Kağıt Makas' Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Dahil Oldu!
'Taş Kağıt Makas' Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Dahil Oldu!
Kaynak: https://twitter.com/TvDunyasii/status...
Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Taş Kağıt Makas'a yeni bir oyuncu dahil oldu.
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Kanal D'nin popüler dizisi 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'na, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir isim daha ekleniyor.
Ünlü moda ikonu Ece Sükan, dizinin yeni bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak.
'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun heyecanla beklenen yeni bölümü 17 Nisan Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak.
Ece Sükan, bu bölümde, tüm dizi dinamiklerini değiştirebilecek güçteki bir haber spikeri olan 'Neslihan Öncü' karakterini canlandıracak.
Dizinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtım, aksiyonun hiç eksik olmadığı bir bölümün ipuçlarını veriyor. Alev ve Harun'un, suçlu durumuna düşen Umut'a destek olmaları dikkat çekiyor. Umut'un bu durumdan nasıl kurtulacağı ise büyük bir merak konusu.
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MF Yapım tarafından üretilen dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin oturuyor. Senaryosu ise Uğraş Güneş tarafından yazılıyor.
Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı isimlerin yer aldığı 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisi, yeni bölümleriyle her Çarşamba akşamı Kanal D'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.
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