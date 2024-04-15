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Finale Sayılı Haftalar Kalmıştı: Yargı Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oluyor!

Finale Sayılı Haftalar Kalmıştı: Yargı Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oluyor!

Yargı
themyscira - Misafir Editör
15.04.2024 - 18:30

Tuğçe'ye yazılan tecavüz sahnesi sebebiyle eleştirilere maruz kalan Yargı'da finale sayılı haftalar kaldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye sürpriz bir isim konuk olarak katılıyor.

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3 sezondur TV ekranlarında fırtına gibi esen ve başarısıyla Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazanan Yargı'da finale sayılı haftalar kaldı.

3 sezondur TV ekranlarında fırtına gibi esen ve başarısıyla Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazanan Yargı'da finale sayılı haftalar kaldı.

Tuğçe'ye yazılan tecavüz sahnesi ve sonrasında yaşananlar sebebiyle son haftalarda eleştirilere maruz kalsa da final yapacağı için izleyicisini fazlasıyla üzdü.

Tuğçe'ye yazılan tecavüz sahnesi ve sonrasında yaşananlar sebebiyle son haftalarda eleştirilere maruz kalsa da final yapacağı için izleyicisini fazlasıyla üzdü.

İzleyiciyi daha büyük olayların beklediği Yargı'da final öncesi yeni gelişmeler de yaşanacak.

İzleyiciyi daha büyük olayların beklediği Yargı'da final öncesi yeni gelişmeler de yaşanacak.

Ünlü oyuncu Olcay Yusufoğlu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 90 ve 91. bölümlerinde dizide rol alacak.

Ünlü oyuncu Olcay Yusufoğlu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 90 ve 91. bölümlerinde dizide rol alacak.

Güzel oyuncu canlandıracağı Yeliz karakteriyle şüphe yaratırken karakterin güçlü bağlantıları ortaya çıkacak.

Güzel oyuncu canlandıracağı Yeliz karakteriyle şüphe yaratırken karakterin güçlü bağlantıları ortaya çıkacak.

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