Finale Sayılı Haftalar Kalmıştı: Yargı Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oluyor!
Finale Sayılı Haftalar Kalmıştı: Yargı Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oluyor!
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3 sezondur TV ekranlarında fırtına gibi esen ve başarısıyla Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazanan Yargı'da finale sayılı haftalar kaldı.
Tuğçe'ye yazılan tecavüz sahnesi ve sonrasında yaşananlar sebebiyle son haftalarda eleştirilere maruz kalsa da final yapacağı için izleyicisini fazlasıyla üzdü.
İzleyiciyi daha büyük olayların beklediği Yargı'da final öncesi yeni gelişmeler de yaşanacak.
Ünlü oyuncu Olcay Yusufoğlu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 90 ve 91. bölümlerinde dizide rol alacak.
Güzel oyuncu canlandıracağı Yeliz karakteriyle şüphe yaratırken karakterin güçlü bağlantıları ortaya çıkacak.
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