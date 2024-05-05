Yerli Dizi Piyasası Bitiyor mu? Dizilerin Bölüm Başı Maliyeti Dudak Uçuklattı!
Yerli Dizi Piyasası Bitiyor mu? Dizilerin Bölüm Başı Maliyeti Dudak Uçuklattı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
Dizi cenneti ülkemizde yerli dizi piyasasındaki durgunluk dikkat çekti. Yaz dizilerinin sayısındaki düşüşün ardından gazeteci Birsen Altuntaş bu düşüşün nedenini açıkladı.
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Türk dizilerinin başarısı yadsınamaz bir gerçek. Sezonlar boyu sürmesine ve bölüm sürelerinin uzunluğuna rağmen Türk dizileri tüm dünyada sevilerek izleniyor.
Uyarlama da olsa orijinal senaryo da olsa büyük bir başarı elde eden dizilerimizle ilgili bir durgunluk söz konusu olmaya başladı.
Sezon finali zamanı gelmesine rağmen yaz dizileriyle ilgili hiçbir haber alamamamız üzerine gazeteci Birsen Altuntaş "Dizi piyasasında büyük kriz" haberi yaptı.
Altuntaş haberinde, Amerika'dan sonra dünyaya en çok dizi satan ülke olan Türkiye’nin dizi piyasasının ekonomik krizden etkilendiğini belirtti.
Habere göre üç yıl önce 1 ya da 1,5 milyona mal olan dizilerin bölüm başı maliyeti şu anda 10 milyon TL’yi geçti.
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Bu durumun en büyük sebeplerinden biri de reklam ücretleri aynı oranda zamlanmaması... Bunun sonucunda da diziler eğer yurt dışı satış garantisi de yoksa dizileri daha çabuk bitirmeye başladı ve bu sezon daha fazla dizi final yaptı.
Altuntaş ayrıca, "Son gelen haberlere göre ARC Film ve D Media da bu yaz için çekmeyi planladığı yazlık dizi projelerinden artan maliyetler nedeniyle son anda vazgeçti. Yeni bir gelişme olmazsa bu yıl hiç yazlık dizi çekilmeyecek." dedi.
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