Kızıl Goncalar'da Zeynep'in Boşanmak Üzere Olduğu Cüneyd Annesinin Ölümüne Dair Detayı Hatırladı!

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi efsane bir bölüm geride kaldı. Tüm bölümü hayranlıkla izlememizin yanı sıra, pek çok ilgi çekici detay da dizide yanıt buldu. Cüneyd, annesinin ölümüyle ilgil son derece önemli bir detayı hatırladı!