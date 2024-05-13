Kızıl Goncalar'da Zeynep'in Boşanmak Üzere Olduğu Cüneyd Annesinin Ölümüne Dair Detayı Hatırladı!
Kızıl Goncalar'da Zeynep'in Boşanmak Üzere Olduğu Cüneyd Annesinin Ölümüne Dair Detayı Hatırladı!
Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi efsane bir bölüm geride kaldı. Tüm bölümü hayranlıkla izlememizin yanı sıra, pek çok ilgi çekici detay da dizide yanıt buldu. Cüneyd, annesinin ölümüyle ilgil son derece önemli bir detayı hatırladı!
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Kızıl Goncalar'da sezon finaline ramak kala efsane bir bölüm geride kaldı. Ancak bu efsane sadece öylesine söylenmiş bir söz değil, gerçekten muhteşemdi!
Naim'e nefretimizin bin kat daha arttığı bölümde pek çok gelişme yaşandı.
Biz şimdi kendi konumuza bakalım... Cüneyd sonunda mürşid oldu! Bunun hemen ardından da Zeynep'e boşanma hakkını verdi.
Tam Zeynep Cüneyd'den ayrılacaktı ki... Cüneyd birden annesini öldürenin amcası Sadi Hüdayi olduğunu hatırladı!
Sahne izleyiciler için fazlasıyla etkileyiciydi:
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