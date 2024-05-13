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Kızıl Goncalar'da Zeynep'in Boşanmak Üzere Olduğu Cüneyd Annesinin Ölümüne Dair Detayı Hatırladı!

Kızıl Goncalar'da Zeynep'in Boşanmak Üzere Olduğu Cüneyd Annesinin Ölümüne Dair Detayı Hatırladı!

Kızıl Goncalar
themyscira - Misafir Editör
14.05.2024 - 00:29

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi efsane bir bölüm geride kaldı. Tüm bölümü hayranlıkla izlememizin yanı sıra, pek çok ilgi çekici detay da dizide yanıt buldu. Cüneyd, annesinin ölümüyle ilgil son derece önemli bir detayı hatırladı!

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Kızıl Goncalar'da sezon finaline ramak kala efsane bir bölüm geride kaldı. Ancak bu efsane sadece öylesine söylenmiş bir söz değil, gerçekten muhteşemdi!

Kızıl Goncalar'da sezon finaline ramak kala efsane bir bölüm geride kaldı. Ancak bu efsane sadece öylesine söylenmiş bir söz değil, gerçekten muhteşemdi!

Naim'e nefretimizin bin kat daha arttığı bölümde pek çok gelişme yaşandı.

Naim'e nefretimizin bin kat daha arttığı bölümde pek çok gelişme yaşandı.

Ancak onları şimdi söyleyemiyoruz maalesef. Çünkü spoiler!

Biz şimdi kendi konumuza bakalım... Cüneyd sonunda mürşid oldu! Bunun hemen ardından da Zeynep'e boşanma hakkını verdi.

Biz şimdi kendi konumuza bakalım... Cüneyd sonunda mürşid oldu! Bunun hemen ardından da Zeynep'e boşanma hakkını verdi.

Üstelik bunu yaparken 'Ben senden boşanamam' dedi.

Tam Zeynep Cüneyd'den ayrılacaktı ki... Cüneyd birden annesini öldürenin amcası Sadi Hüdayi olduğunu hatırladı!

Sahne izleyiciler için fazlasıyla etkileyiciydi:

Sahne izleyiciler için fazlasıyla etkileyiciydi:
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Siz bu sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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