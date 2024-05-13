Sakın Dönme Lütfen! Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Fatih'in "Dön" Çağrısına Bir Şartla Dedi!

Kızılcık Şerbeti'nde Giray'la yepyeni bir yola girdi diye sevindiğimiz Doğa, Fatih'in Görkem'den pişman olup da kendisine dönmek istemesiyle yelkenleri suya indirdi. Fatih'in 'Dön' çağrısına 'Bir şartla' diyen Doğa, izleyiciyi kızdırdı!