Sakın Dönme Lütfen! Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Fatih'in "Dön" Çağrısına Bir Şartla Dedi!
Sakın Dönme Lütfen! Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Fatih'in "Dön" Çağrısına Bir Şartla Dedi!
Kızılcık Şerbeti'nde Giray'la yepyeni bir yola girdi diye sevindiğimiz Doğa, Fatih'in Görkem'den pişman olup da kendisine dönmek istemesiyle yelkenleri suya indirdi. Fatih'in 'Dön' çağrısına 'Bir şartla' diyen Doğa, izleyiciyi kızdırdı!
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Kızılcık Şerbeti'nde tam Doğa toksik ilişkisinden kurtuldu diye sevinirken yine olur olmadık şeyler duydu kulaklarımız.
Biliyorsunuz nefretimiz Fatih biricik karısı Görkem'in Ferhunde'yle kapışan kötülükte bir insan olmasının ortaya çıkmasıyla dert babası olmuştu.
E tabii klasiktir, hiç şaşırmadığımız bir şekilde pat diye Doğa aşkı depreşti!
Tabii Fatih soluğu anında Doğa'nın yanında alıp "Sana çok aşığım Tülay, n'olur geri dön!" dedi bile!
Mesele bu değil de, Doğa da "Kabul ederim ama bir şartla" deyince bizim sinirlerimiz tepemize çıktı bile!
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Umuyoruz ki fragmanda gördüklerimiz ve duyduklarımız bir yanılsamadan ibarettir. Mecbur cuma akşamını bekleyeceğiz, ne yapalım?!
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