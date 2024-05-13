Setten Fotoğraf Paylaştılar: Bahar, Kızıl Goncalar'a Konuk mu Oluyor?
Setten Fotoğraf Paylaştılar: Bahar, Kızıl Goncalar'a Konuk mu Oluyor?
Bahar da Kızıl Goncalar da sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. İkinci sezon onayını alan her iki dizi için de önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Sonunda Demet Evgar'ın paylaştığı bir fotoğraf iddiaları güçlendirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir tarafta enerjisi ve neşesiyle içimizde çiçekler açtıran Bahar;
Diğer tarafta hemen her bölümüyle tartışma konusu yaratan ve derin aforizmalarıyla dikkat çeken Kızıl Goncalar...
Geçtiğimiz günlerde Bahar'ı canlandıran Demet Evgar, Kızıl Goncalar setinde görülmüştü.
Bu kez de Kızıl Goncalar setinden başka bir fotoğraf paylaşan Demet Evgar, Bahar'ın Kızıl Goncalar'a konuk olduğu iddiasını güçlendirdi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın