Kızıl Goncalar'da Affan'ın Cüneyd'i Öldürme Planında Korkudan Gözleri Büyüyün Sadi Hüdayi Gündem Oldu
Kızıl Goncalar'da Affan'ın Cüneyd'i Öldürme Planında Korkudan Gözleri Büyüyün Sadi Hüdayi Gündem Oldu
Kızıl Goncalar 18. bölümüyle adeta harikalar yarattı. Oyunculuklarına ayrı, senaryosuna ayrı bayıldığımız bölümde posta oturan Cüneyd'i öldürmeye karar veren Affan hepimizi korkuttu. Sadi Hüdayi'ye planını açıklayan Affan'ın onu da ne kadar korkuttuğu gözlerden kaçmadı.
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Kızıl Goncalar'da amcası Sadi Hüdayi'ye biat etmeyen Cüneyd, sonunda posta oturdu!
Onun mürşid olmasıyla birlikte de Sadi Hüdayi'nin destekçilerinde büyük bir tepki ortaya çıktı.
Özellikle de Affan! Cüneyd'e karşı öyle bir kin besliyordu ki yaptığı plan Sadi Hüdayi'yi bile korkuttu.
Affan'ın Cüneyd'in arkasından plan yapıp Sadi Hüdayi'yle paylaştığı sahne izleyicinin beğenisini kazandı. Özellikle Affan karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç sahnede adeta devleşti!
Sahneye pek çok yorum yapıldı:
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Siz sahneyi ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in oyunculuğunu nasıl buldunuz?
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