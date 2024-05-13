Kızıl Goncalar'da Affan'ın Cüneyd'i Öldürme Planında Korkudan Gözleri Büyüyün Sadi Hüdayi Gündem Oldu

Kızıl Goncalar 18. bölümüyle adeta harikalar yarattı. Oyunculuklarına ayrı, senaryosuna ayrı bayıldığımız bölümde posta oturan Cüneyd'i öldürmeye karar veren Affan hepimizi korkuttu. Sadi Hüdayi'ye planını açıklayan Affan'ın onu da ne kadar korkuttuğu gözlerden kaçmadı.