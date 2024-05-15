Kızıl Goncalar'ın Sezon Finalinde Yayınlanacak Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Kızıl Goncalar'ın Sezon Finalinde Yayınlanacak Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz bölüm ile ekranlara damgasını vuran Kızıl Goncalar, haftaya sezon finali yapacak. Yeni bölümde ekranlara bir süreliğine veda edecek olan dizinin, sezon finalinden kamera arkası görüntüler ortaya çıktı.
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Now TV'nin her pazartesi akşamı izleyicileriyle buluşan ve ekranlarda fırtınalar estiren dizisi "Kızıl Goncalar", son bölümüyle yine beklentileri karşıladı. Hikayesi ve oyunculuklarıyla izleyicilere görsel bir ziyafet sunan "Kızıl Goncalar", finale doğru yaşanan olaylarla izleyicilerin merakını körükledi.
Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde, Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki gerginlik tırmanırken, yeğeninin amcasını surlardan aşağı ittiği görüldü. Bu sırada Vahit, olay yerine gelerek duruma müdahil oldu.
Cüneyd, Affan'ın kendisini öldürme planından son anda kurtulmayı başardı. Zeynep'i kaçıran Naim, yeni bölüm fragmanında Mira'ya olanları anlattı.
"Kızıl Goncalar" hayranlarını üzecek bir haber ise bölüm sonunda geldi. Dizinin bir sonraki bölümünün sezon finali olacağı duyuruldu.
Sezon finaliyle ilgili merak edilenler için sosyal medyada kamera arkası görüntüler paylaşıldı. Bu görüntüler, dergahta bir ayaklanmanın olduğunu gösteriyor.
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Cüneyd'in bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Bakalım yeni bölümde neler olacak, işte detaylar...
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