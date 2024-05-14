Vahit Neyin Peşinde? Kızıl Goncalar Sezon Finali Fragmanı Yayınlandı!
Vahit Neyin Peşinde? Kızıl Goncalar Sezon Finali Fragmanı Yayınlandı!
Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi 19. bölümü ile pazartesi günü sezon finali yapacak. Sezon finalinde neler yaşanacağını merak edenler için fragman yayınlandı!
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Kızıl Goncalar geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümü ile çok beğenildi. İzleyici heyecanla gerçekleşen olayları takip etti.
Son bölümde Zeynep'in, Naim'in yanına geri dönme kararı, Levent ve Meryem'i hayrete düşürdü. Ardından Beste'nin tehdit ettiği ortaya çıktı.
Öte yandan, Hasna ve Müyesser'in Birgül'ü ele geçirmesi, posta oturabilmek için son bir kez Cüneyd'i mağlup etmek zorunda olan Sadi'ye büyük bir avantaj sağladı. Ancak posta oturan yine Cüneyd oldu.
Cüneyd'in ilk işi ise Naim'i dergahtan kovmak oldu. Sadi'ye Cüneyd'i öldürme teklifi ile gelen Affan'ın sahnesi seyirciler tarafından çok beğenildi.
Sosyal medyada gündem olan sahnenin ardından Affan'ın Cüneyd'i öldürme planı suya düştü. Hem de Sadi'nin yardımıyla...
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Cüneyd ise tüm bu mücadelelerin sonunda en büyük korkusuyla, annesinin ölümüne dair anılarıyla yüzleşti.
Amcası ile ilgili bir anısını hatırlayan Cüneyd, surlardan amcasını sallandırırken yıllardır görmediği babası Vahit ile karşılaştı.
Gelecek hafta pazartesi günü 19. bölümü ile sezon finali yapacak Kızıl Goncalar'ın devamında neler olacağı merak konusu oldu. Fragmanda ise yok yok!
İşte herkesin merakla beklediği Kızıl Goncalar sezon finali fragmanı...
Bazı kullanıcılar sezon finaline üzülürken...
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Bazıları da fragmanı beğenmedi...
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Herkes Vahit'in gelişini merak ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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