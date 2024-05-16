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Kızılcık Şerbeti Mustafa Yıllar Önce Dondurma Reklamında Oynamış!

Kızılcık Şerbeti Mustafa Yıllar Önce Dondurma Reklamında Oynamış!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 14:10

Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak'ın yıllar önce Yalın'ın şarkılarını seslendirdiği dondurma reklamında oynadığı ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör'ün oynadığı Fatih karakterinin kardeşine hayat veren Emrah Altıntoprak'ı hepiniz tanıyorsunuz!

Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör'ün oynadığı Fatih karakterinin kardeşine hayat veren Emrah Altıntoprak'ı hepiniz tanıyorsunuz!

Dizide Nilay'ın eşi Mustafa'yı oynayan Altıntoprak'ın kariyerini merak edenleriniz varsa buraya!

Dizide Nilay'ın eşi Mustafa'yı oynayan Altıntoprak'ın kariyerini merak edenleriniz varsa buraya!

Şimdilerde görüp nostalji rüzgarına kapıldığımız Yalın'ın şarkılarını seslendirdiği dondurma reklamlarını hatırladınız mı?

Şimdilerde görüp nostalji rüzgarına kapıldığımız Yalın'ın şarkılarını seslendirdiği dondurma reklamlarını hatırladınız mı?

İşte, ünlü oyuncu yazın geldiğini haberini veren o reklamlardan birinde oynamış.

İşte, ünlü oyuncu yazın geldiğini haberini veren o reklamlardan birinde oynamış.

Tam 9 yıl önce yayınlanan reklam filminde Kızılcık Şerbeti Mustafa esas adammış...

Tam 9 yıl önce yayınlanan reklam filminde Kızılcık Şerbeti Mustafa esas adammış...
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Mustafa'ya bakın👇🏻

Mustafa'ya bakın👇🏻

Hadi izleyelim👇🏻

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