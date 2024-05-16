Yalı Çapkını Yeni Bölümünde Seyran'ın Psikoloğuyla İlk Görüntüsü Yayınlandı!
Yalı Çapkını Yeni Bölümünde Seyran'ın Psikoloğuyla İlk Görüntüsü Yayınlandı!
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın psikoloğu olan Gülseren Budayıcıoğlu'nu, Tilbe Saran canlandıracak. İkilinin 70. bölümden ilk karesi yayınlandı.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bildiğiniz üzere ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" kitabından uyarlanan bir hikaye.
Dizide adım adım sona yaklaşırken Seyran'ın hikayesini kaleme alan psikoloğu da kadroya dahil oldu.
Ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen Seyran'ın son bölümlerde başına gelmeyen kalmamıştı.
Sayılı günleri kaldığını öğrenen Seyran, ölmeden önce tek isteğini gerçekleştirmek için adım attı. Ferit'e çocuk istediğini söyledi.
Şimdi tüm bu yaşadıklarını atlatabilmesi içinse bir desteğe ihtiyacı var ki o da psikoloğu olacak.
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Yeni bölümde destek almaya karar veren Seyran'ın psikologda ilk karesi yayınlandı. Tilbe Saran ve Afra Saraçoğlu'nun o sahnesinden görüntü gündem oldu.
İşte 70. bölümden o görüntü:
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