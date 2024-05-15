Yalı Çapkını'nda Gülseren Budayıcıoğlu'nu Temsil Eden Psikolog Sonunda Dizinin Kadrosuna Katıldı!
Yalı Çapkını'nda Gülseren Budayıcıoğlu'nu Temsil Eden Psikolog Sonunda Dizinin Kadrosuna Katıldı!
Star TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Yalı Çapkını pek çoğunuzun bildiği üzere Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabından uyarlama. Seyran'ın ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendiğimiz diziye de sonunda bir psikolog dahil oluyor! Gülseren Budayıcıoğlu'nu canlandıracak bu karaktere bakalım hangi ünlü oyuncu hayat verecekmiş?
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Reyting rekortmeni Yalı Çapkını, ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabından uyarlama biliyorsunuz ki...
TV ekranlarının en iddialı yapımlarından biri olan ve bu iddiasını artırarak sürdüren dizide son zamanlarda olaylar yeniden karışmaya başlamıştı.
Ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen Seyran bu haberi herkesten gizlemişti hatırlarsanız. Zaten daha yeni kaçırılmış ve kurtulmuştu, bu kız bu travmaları nasıl atlatsın?!
Muhtemelen hastalığıyla ilgili bambaşka şeyler öğreneceğiz, ancak şu anda herkesten gizlemeye çalıştığı bu gerçeği Suna'ya açıklarken Ferit'in de duymasına yol açıyor Seyran.
Yeni bölüm fragmanında herkesi yasa boğan bu haberle birlikte bir oyuncunun da diziye dahil olduğunu görüyoruz.
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Ünlü oyuncu Tilbe Saran, Seyran'ın psikologu rolünde diziye 70. bölümünde dahil oluyor!
Bu da bize Saran'ın aslında Gülseren Budayıcıoğlu'na hayat vereceğini gösteriyor... Siz bu cast'ı nasıl buldunuz?
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