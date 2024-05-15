Yalı Çapkını'nda Gülseren Budayıcıoğlu'nu Temsil Eden Psikolog Sonunda Dizinin Kadrosuna Katıldı!

Star TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Yalı Çapkını pek çoğunuzun bildiği üzere Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabından uyarlama. Seyran'ın ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendiğimiz diziye de sonunda bir psikolog dahil oluyor! Gülseren Budayıcıoğlu'nu canlandıracak bu karaktere bakalım hangi ünlü oyuncu hayat verecekmiş?