Ucuz Atlattı! Olgun Şimşek Rol Aldığı Kara Ağaç Destanı'nın Setinde Talihsiz Bir Kaza Geçirdi
Ucuz Atlattı! Olgun Şimşek Rol Aldığı Kara Ağaç Destanı'nın Setinde Talihsiz Bir Kaza Geçirdi
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Başarılı oyuncu Olgun Şimşek TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı'nda Celal Ağa karakterine hayat veriyor. 7 Haziran'da sezon finali yapacak dizide Birsen Altuntaş'ın haberine göre talihsiz bir kaza yaşandı. Olgun Şimşek kazayı ucuz atlattı.
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Başarılı oyuncu Olgun Şimşek TRT ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı'nda Celal Ağa karakterine hayat veriyor.
Kapadokya'da çekimleri süren dizinin 7 Haziran'da sezon finali yapacağı açıklanmıştı. Dizinin gelecek hafta yayınlanacak bölümünün çekimlerinde hiç beklenmedik bir kaza yaşandı.
Dizide Celal Ağa'nın isteğini yerine getirmeyen Şehmuz’a öfkelenerek saldırdığı sahnenin çekimlerinde süs havuzunun kenarındaki saksı bir anda devrildi.
Ağır saksının ayağına düşmesiyle fazlaca canı yanan Olgun Şimşek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi edildi.
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