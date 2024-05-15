Ucuz Atlattı! Olgun Şimşek Rol Aldığı Kara Ağaç Destanı'nın Setinde Talihsiz Bir Kaza Geçirdi

Başarılı oyuncu Olgun Şimşek TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı'nda Celal Ağa karakterine hayat veriyor. 7 Haziran'da sezon finali yapacak dizide Birsen Altuntaş'ın haberine göre talihsiz bir kaza yaşandı. Olgun Şimşek kazayı ucuz atlattı.