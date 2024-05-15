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Ucuz Atlattı! Olgun Şimşek Rol Aldığı Kara Ağaç Destanı'nın Setinde Talihsiz Bir Kaza Geçirdi

Ucuz Atlattı! Olgun Şimşek Rol Aldığı Kara Ağaç Destanı'nın Setinde Talihsiz Bir Kaza Geçirdi

themyscira - Misafir Editör
15.05.2024 - 21:55

Başarılı oyuncu Olgun Şimşek TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı'nda Celal Ağa karakterine hayat veriyor. 7 Haziran'da sezon finali yapacak dizide Birsen Altuntaş'ın haberine göre talihsiz bir kaza yaşandı. Olgun Şimşek kazayı ucuz atlattı.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Başarılı oyuncu Olgun Şimşek TRT ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı'nda Celal Ağa karakterine hayat veriyor.

Başarılı oyuncu Olgun Şimşek TRT ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı'nda Celal Ağa karakterine hayat veriyor.

Kapadokya'da çekimleri süren dizinin 7 Haziran'da sezon finali yapacağı açıklanmıştı. Dizinin gelecek hafta yayınlanacak bölümünün çekimlerinde hiç beklenmedik bir kaza yaşandı.

Kapadokya'da çekimleri süren dizinin 7 Haziran'da sezon finali yapacağı açıklanmıştı. Dizinin gelecek hafta yayınlanacak bölümünün çekimlerinde hiç beklenmedik bir kaza yaşandı.

Dizide Celal Ağa'nın isteğini yerine getirmeyen Şehmuz’a öfkelenerek saldırdığı sahnenin çekimlerinde süs havuzunun kenarındaki saksı bir anda devrildi.

Ağır saksının ayağına düşmesiyle fazlaca canı yanan Olgun Şimşek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi edildi.

Ağır saksının ayağına düşmesiyle fazlaca canı yanan Olgun Şimşek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi edildi.

Ayağında bir sorun olmadığının anlaşılmasıyla da çekimlere devam edildi.

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