O Zamandan Belliymiş: Show TV Spikeri Pınar Erbaş'ın Ailesine Spikerlik Yaptığı Anlar Ortaya Çıktı
O Zamandan Belliymiş: Show TV Spikeri Pınar Erbaş'ın Ailesine Spikerlik Yaptığı Anlar Ortaya Çıktı
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Show TV Ana Haber'in spikeri Pınar Erbaş, her akşam evlerimize konuk oluyor.
Başarılı spiker gündemin en sıcak haberlerini ustalıkla izleyenleri ulaştırırken, 2009 yılına ait bir videoyla bir anda gündem oldu.
Bir TikTok kullanıcısının Pınar Erbaş'ın tüm ailesini kayda alıp spiker gibi sunum yaptığı anları "Halamın şu an Show TV spikeri olması şoku" ifadeleriyle paylaşması haliyle ortalığı ayağa kaldırdı.
İşte o anlar:
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