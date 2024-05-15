Görüş Bildir
Haberler
TV
O Zamandan Belliymiş: Show TV Spikeri Pınar Erbaş'ın Ailesine Spikerlik Yaptığı Anlar Ortaya Çıktı

O Zamandan Belliymiş: Show TV Spikeri Pınar Erbaş'ın Ailesine Spikerlik Yaptığı Anlar Ortaya Çıktı

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 16:40

Show TV Ana Haber spikeri Pınar Erbaş'ın 2009 yılından görüntüleri ortaya çıktı. Haber spikeri gibi konuşarak akrabalarını kayda alan Erbaş'ın o halleri TikTok'ta paylaşılırken, görüntüler 'Spiker olacağı o günden belliymiş' dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Show TV Ana Haber'in spikeri Pınar Erbaş, her akşam evlerimize konuk oluyor.

Show TV Ana Haber'in spikeri Pınar Erbaş, her akşam evlerimize konuk oluyor.

Başarılı spiker gündemin en sıcak haberlerini ustalıkla izleyenleri ulaştırırken, 2009 yılına ait bir videoyla bir anda gündem oldu.

Başarılı spiker gündemin en sıcak haberlerini ustalıkla izleyenleri ulaştırırken, 2009 yılına ait bir videoyla bir anda gündem oldu.

Bir TikTok kullanıcısının Pınar Erbaş'ın tüm ailesini kayda alıp spiker gibi sunum yaptığı anları "Halamın şu an Show TV spikeri olması şoku" ifadeleriyle paylaşması haliyle ortalığı ayağa kaldırdı.

Bir TikTok kullanıcısının Pınar Erbaş'ın tüm ailesini kayda alıp spiker gibi sunum yaptığı anları "Halamın şu an Show TV spikeri olması şoku" ifadeleriyle paylaşması haliyle ortalığı ayağa kaldırdı.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın