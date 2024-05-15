O Zamandan Belliymiş: Show TV Spikeri Pınar Erbaş'ın Ailesine Spikerlik Yaptığı Anlar Ortaya Çıktı

Show TV Ana Haber spikeri Pınar Erbaş'ın 2009 yılından görüntüleri ortaya çıktı. Haber spikeri gibi konuşarak akrabalarını kayda alan Erbaş'ın o halleri TikTok'ta paylaşılırken, görüntüler 'Spiker olacağı o günden belliymiş' dedirtti.