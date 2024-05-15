Bahar'ın Doruk'u Ege Erkal, Serenat Yaptığı Sahneyi Anlattı!
Bahar'ın Doruk'u Ege Erkal, Serenat Yaptığı Sahneyi Anlattı!
Bahar dizisinin en komik karakterlerinden Doruk, geçtiğimiz bölümlerde düzenlenen yardım balosunda Bahar'a serenat yapıp aşkını ilan etmişti. Doruk'u canlandıran Ege Erkal, o sahne hakkında ilk kez konuştu.
KAYNAK: Show TV Dijital
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Ekranların popüler dizilerinden Bahar komedi ve dram unsurları enfes bir şekilde harmanlayarak ekranlara gelmeye devam ediyor.
Bahar'ın her karakteri kendine has üslup ve tavırlarıyla gündem olmaya devam ederken bunların en bilineni hiç şüphesiz Doruk!
Ege Erkal'ın canlandırdığı Doruk karakteri Bahar'a olan hayranlığını her fırsatta dile getirirken, hastanede yapılan yardım balosunda Bahar'a serenat yapması hepimizi şaşırtmıştı.
Söz konusu sahne uzun süre viral olurken, Show TV Dijital'e konuk olan Ege Erkal, o sahnenin nasıl çekildiğini anlattı.
"Ben bunu nasıl söyleyeceğim?" dedim. Sonra şeyi düşündüm. 'Ya bunu hayatımda kaç kere yapabilirsin ki?' Bir de Demet abla benim çok hayran olduğum bir isim ve motivasyonu tamamen Demet Evgar'ın karşımda olmasında buldum."
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İşte o anlar:
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