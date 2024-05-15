Bahar'ın Doruk'u Ege Erkal, Serenat Yaptığı Sahneyi Anlattı!

Bahar dizisinin en komik karakterlerinden Doruk, geçtiğimiz bölümlerde düzenlenen yardım balosunda Bahar'a serenat yapıp aşkını ilan etmişti. Doruk'u canlandıran Ege Erkal, o sahne hakkında ilk kez konuştu.

KAYNAK: Show TV Dijital