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Bahar Dizisiyle İlgili Fikirlerini Linç Edilme Pahasına Paylaşan Dobra İzleyiciler

Bahar Dizisiyle İlgili Fikirlerini Linç Edilme Pahasına Paylaşan Dobra İzleyiciler

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 09:40

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar televizyonun göz bebeği haline gelirken, bazı izleyiciler Bahar'ın aşırı yüceltilmesinin yanında büyük bir risk alarak olumsuz fikirlerini belirttiler.

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Show TV'nin yayın dönemine en büyük sürprizi olan Bahar: Uyanmaya Hazır mısın? gelir gelmez reytingleri altüst etti.

Show TV'nin yayın dönemine en büyük sürprizi olan Bahar: Uyanmaya Hazır mısın? gelir gelmez reytingleri altüst etti.

Kısa sürede fenomen haline gelen dizi dram ve gözyaşının ağır bastığı televizyon dünyasına ilaç gibi gelirken, Bahar'ı sevenler kadar eleştirenler de var.

Kısa sürede fenomen haline gelen dizi dram ve gözyaşının ağır bastığı televizyon dünyasına ilaç gibi gelirken, Bahar'ı sevenler kadar eleştirenler de var.

İlk bölümleri muazzam işleyen Bahar'ın son bölümlerinde temponun düşmesine ve bölümün yetişmemesine izleyiciler zaten tepkili olurken, bazıları Bahar hakkında linç edilecek düşüncelerini yazdılar.

İlk bölümleri muazzam işleyen Bahar'ın son bölümlerinde temponun düşmesine ve bölümün yetişmemesine izleyiciler zaten tepkili olurken, bazıları Bahar hakkında linç edilecek düşüncelerini yazdılar.

"Bahar dizisi hakkında linç edileceğin bir fikrini söyle?" sorusuyla fitili ateşleyen @pamukkpasta adlı kullanıcıya çok fazla yorum gelirken, Bahar izleyicilerin dobralığı şaşırttı.

"Bahar dizisi hakkında linç edileceğin bir fikrini söyle?" sorusuyla fitili ateşleyen @pamukkpasta adlı kullanıcıya çok fazla yorum gelirken, Bahar izleyicilerin dobralığı şaşırttı.
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İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
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