Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe ve Sevilay'ı Yıllar Önce Aynı Dizide Rol Almış!

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe ve Sevilay'ı Yıllar Önce Aynı Dizide Rol Almış!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 13:35

Kızılcık Şerbeti karakterleri Pembe ve Sevilay'ın yıllar önce aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? İşte o görüntüler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti her yeni bölümüyle bizi ekrana bağlamaya devam ediyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti her yeni bölümüyle bizi ekrana bağlamaya devam ediyor.

Dizinin her yeni bölümü sosyal medyanın gündemini belirlerken, dikkatli izleyiciler bomba bir detay fark etti.

Dizinin her yeni bölümü sosyal medyanın gündemini belirlerken, dikkatli izleyiciler bomba bir detay fark etti.

O detay ise Şerbo'muzun Pembe'si Sibel Taşçıoğlu ve Sevilay'ı Özlem Çakar hakkında.

O detay ise Şerbo'muzun Pembe'si Sibel Taşçıoğlu ve Sevilay'ı Özlem Çakar hakkında.

İki karakter de dizide pek yan yana gelmeseler de meğer yıllar önce aynı dizide rol almışlar.

İki karakter de dizide pek yan yana gelmeseler de meğer yıllar önce aynı dizide rol almışlar.

Kızılcık Şerbeti Sevilay ve Pembe'nin yıllar önceki halleri haliyle izleyenleri epey şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti Sevilay ve Pembe'nin yıllar önceki halleri haliyle izleyenleri epey şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın