Kızılcık Şerbeti'nin Pembe ve Sevilay'ı Yıllar Önce Aynı Dizide Rol Almış!
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe ve Sevilay'ı Yıllar Önce Aynı Dizide Rol Almış!
Kızılcık Şerbeti karakterleri Pembe ve Sevilay'ın yıllar önce aynı dizide rol aldığını biliyor muydunuz? İşte o görüntüler...
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti her yeni bölümüyle bizi ekrana bağlamaya devam ediyor.
Dizinin her yeni bölümü sosyal medyanın gündemini belirlerken, dikkatli izleyiciler bomba bir detay fark etti.
O detay ise Şerbo'muzun Pembe'si Sibel Taşçıoğlu ve Sevilay'ı Özlem Çakar hakkında.
İki karakter de dizide pek yan yana gelmeseler de meğer yıllar önce aynı dizide rol almışlar.
Kızılcık Şerbeti Sevilay ve Pembe'nin yıllar önceki halleri haliyle izleyenleri epey şaşırttı.
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İşte o anlar:
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