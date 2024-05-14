TRT Dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Toplu İşten Çıkarma Gündemi Sarstı!

TRT'de ekranlara gelen ve Fatih Sultan Mehmet'in yaşam öyküsünü ele alan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizide görev yapan çalışanların topluca işten çıkarıldığı bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Başrolde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı bu popüler dizi hakkındaki iddialar, izleyiciler ve medya arasında büyük bir tartışma konusu oldu.