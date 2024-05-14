TRT Dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Toplu İşten Çıkarma Gündemi Sarstı!
TRT Dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Toplu İşten Çıkarma Gündemi Sarstı!
TRT'de ekranlara gelen ve Fatih Sultan Mehmet'in yaşam öyküsünü ele alan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizide görev yapan çalışanların topluca işten çıkarıldığı bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Başrolde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı bu popüler dizi hakkındaki iddialar, izleyiciler ve medya arasında büyük bir tartışma konusu oldu.
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TRT'nin popüler dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı', başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu ile birlikte, set çalışma şartları, eksik ödenen primler ve çalışanların topluca işten çıkarılması nedeniyle gündemde.
Dizinin setinde yaşanan bu durumlar, Sinema Emekçileri Sendikası'na bağlı DİSK tarafından kamuoyuna duyuruldu.
SineSen, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin setindeki çalışma koşullarını eleştirdi.
Paylaşımda, "Yasa dışı çalışma saatleri, bölüm başı ücret dayatması, eksik prim, ağır çalışma koşulları, toplu işten çıkarma... Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi emekçileri yalnız değildir. Aralarında çok sayıda üyemizin bulunduğu emekçilerin hak mücadelesinin yanındayız" ifadelerine yer verildi.
Dizi setindeki iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu ve bu durumun çalışanların hayatını riske attığı da belirtildi. Özellikle, bu yılın ocak ayında sette çıkan yangın olayı, iş güvenliği konusundaki endişeleri artırdı.
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trt tasarruf olayını işten çıkarma olarak algıladıysa demek ki
ben size olacak olanı söyleyeyim. bu saatten sonra trt disk e bağlı herhangi bir set işçisi ile çalışmaz. sendikalara üye olanları hikaye sebeplerden işten ç... Devamını Gör
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