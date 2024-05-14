Final Yapacak Deniyordu: Gönül Dağı'nın Sezon Finaliyle İlgili Gelişme Yaşandı!
Final Yapacak Deniyordu: Gönül Dağı'nın Sezon Finaliyle İlgili Gelişme Yaşandı!
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın final yapıp yapmayacağı herkesin merak konusuydu. Sonunda yeni karar açıklandı.
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TRT1'in reyting rekorları kıran ve 3 sezon boyunca izleyicilerle buluşan popüler dizisi Gönül Dağı, herkesin merak konusuydı.
Dizinin final yapacağına dair söylentiler dolaşırken, kanal yönetiminden sevindirici bir haber geldi.
Seyriciyi mutlu eden bu haberde Gönül Dağı'nın dördüncü sezonu için yeşil ışık yakıldı.
Kanal yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, Gönül Dağı'nın dördüncü sezonunun onaylandığı belirtildi.
Anlaşma gereği, dizinin yeni sezonu haziran ayında sezon finali yapacak ve yeni bölümler Eylül ayında izleyicilerle buluşacak.
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Dizi, 8 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak 142.bölümüyle sezon finali yapacak.
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