ATV Yeni Sezona Bomba Bir Dizi ile Giriyor! Başrol için Hangi Oyuncuya Teklif Gitti?
ATV Yeni Sezona Bomba Bir Dizi ile Giriyor! Başrol için Hangi Oyuncuya Teklif Gitti?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Perşembe akşamları ATV ekranlarında yayınlanan 'Aldatmak' dizisi son bulurken yerine sezona damgasını vuracak yepyeni bir dizi geliyor.
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Yaz sezonu için yeni diziler çekilmeyecek haberinden sonra biraz gerilmiştik. Ancak yeni sezon için güzel haberler gelmeye başladı.
ATV'ye yeni sezonda Tims&B yapımcılığında iddialı bir dizi geliyor. Ekranların tozunu attıracak yeni dizi, final kararı alan "Aldatmak" dizisi yerine düşünülüyor.
Yeni sezon için çalışmalar devam ederken herkesin merak ettiği dizinin konusu ve elbette oyuncular...
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ekranlara gelecek yeni projenin ismi "Kara Dut" olacak.
Dizinin yönetmenliğini, daha önce birçok başarılı ve uzun soluklu projede imzası olan Murat Saraçoğlu yapacak.
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Dizi için hazırlıklar devam ederken, başrol içinse Birce Akalay'a teklif götürüldü.
Eğer Akalay bu teklifi kabul ederse, kitapları büyük satış rakamlarına ulaşan ünlü bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem karakterini canlandıracak.
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