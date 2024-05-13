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ATV Yeni Sezona Bomba Bir Dizi ile Giriyor! Başrol için Hangi Oyuncuya Teklif Gitti?

ATV Yeni Sezona Bomba Bir Dizi ile Giriyor! Başrol için Hangi Oyuncuya Teklif Gitti?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 14:28

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Perşembe akşamları ATV ekranlarında yayınlanan 'Aldatmak' dizisi son bulurken yerine sezona damgasını vuracak yepyeni bir dizi geliyor.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
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Yaz sezonu için yeni diziler çekilmeyecek haberinden sonra biraz gerilmiştik. Ancak yeni sezon için güzel haberler gelmeye başladı.

Yaz sezonu için yeni diziler çekilmeyecek haberinden sonra biraz gerilmiştik. Ancak yeni sezon için güzel haberler gelmeye başladı.

ATV'ye yeni sezonda Tims&B yapımcılığında iddialı bir dizi geliyor. Ekranların tozunu attıracak yeni dizi, final kararı alan "Aldatmak" dizisi yerine düşünülüyor.

ATV'ye yeni sezonda Tims&B yapımcılığında iddialı bir dizi geliyor. Ekranların tozunu attıracak yeni dizi, final kararı alan "Aldatmak" dizisi yerine düşünülüyor.

Yeni sezon için çalışmalar devam ederken herkesin merak ettiği dizinin konusu ve elbette oyuncular...

Yeni sezon için çalışmalar devam ederken herkesin merak ettiği dizinin konusu ve elbette oyuncular...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ekranlara gelecek yeni projenin ismi "Kara Dut" olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ekranlara gelecek yeni projenin ismi "Kara Dut" olacak.

Dizinin yönetmenliğini, daha önce birçok başarılı ve uzun soluklu projede imzası olan Murat Saraçoğlu yapacak.

Dizinin yönetmenliğini, daha önce birçok başarılı ve uzun soluklu projede imzası olan Murat Saraçoğlu yapacak.
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Dizi için hazırlıklar devam ederken, başrol içinse Birce Akalay'a teklif götürüldü.

Dizi için hazırlıklar devam ederken, başrol içinse Birce Akalay'a teklif götürüldü.

Eğer Akalay bu teklifi kabul ederse, kitapları büyük satış rakamlarına ulaşan ünlü bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem karakterini canlandıracak.

Eğer Akalay bu teklifi kabul ederse, kitapları büyük satış rakamlarına ulaşan ünlü bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem karakterini canlandıracak.

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