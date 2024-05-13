İnci Taneleri 15. Bölüm Fragmanına Dilber'in Dansı Yine Damga Vurdu!
İnci Taneleri 15. Bölüm Fragmanına Dilber'in Dansı Yine Damga Vurdu!
İnci Taneleri 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Dliber'in dansı yine damga vurdu.
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Yüksek izlenme oranlarıyla reytinglerde lider konumda olan ve duygusal sahneleriyle dikkat çeken "İnci Taneleri" dizisinin 15. bölüm fragmanı seyirciyle buluştu.
Fragmanda, Dilber'in etkileyici dansı öne çıkıyor.
Geçen hafta dizide yaşananlar; Azem, Nehir'in geçmişi hakkında bilgi ararken ailesini tamamen geride bırakmış Nehir'in geçmişi, artık saklanamayacak kadar yakınlaşmıştır.
Dilber, Yıldız ile yeni bir iş kurmayı planlarken, Zahir'in serbest bırakılması onların sorunlarına bir yenisini ekler.
Piraye, Azem ile yaşadığı duygusal bağın ve iletişimin ne olduğunu tam olarak belirleyememişken, Ayça ise annesi ve öğretmeni için hayal kurmaya başlamıştır.
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İşte o fragman:
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