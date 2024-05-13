Kanal D'ye Bomba Bir Dizi Geliyor! Hikayesi Camdaki Kız'dan Daha İddialı Olacak!
Kanal D'ye Bomba Bir Dizi Geliyor! Hikayesi Camdaki Kız'dan Daha İddialı Olacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Kanal D, Camdaki Kız dizisiyle büyük bir başarı yakaladıktan ve izleyici rekorları kırdıktan sonra, İnci Taneleri dizisiyle de yükselişini sürdürdü. Şimdi ise bu başarılı kanal, yeni bir dizi projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Kanal D, 2024 yılında "İnci Taneleri" adlı dizisiyle büyük bir başarı elde etmiş ve yeni sezona adeta bomba gibi giriş yapmıştı. Şimdiyse, BKM'nin yapımcılığını üstlendiği yeni bir dizi projesiyle gözleri üzerine çeviriyor.
Kanal D'nin yeni dizisinin, en az "Camdaki Kız" kadar büyük bir reyting başarısı yakalaması bekleniyor. Kanal D'nin bu yeni dizi için büyük bütçeler ayırdığı biliniyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D, başarılı bir sezonun ardından sonbaharı iddialı dizilerle karşılıyor. Bu diziler arasında en öne çıkan proje ise "Annem, Ankara" adlı dizi.
Güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı senaryosuyla dikkatleri üzerine çekecek olan bu dizi, bir annenin çocukları için verdiği büyük mücadeleyi etkileyici bir dille anlatacak.
İzleyicileri derinden etkileyecek olan bu dizi, BKM'nin yapımcılığında hayata geçiriliyor. Dizinin detayları önümüzdeki haftalarda netleşecek.
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Kanal D'nin "İnci Taneleri"nden sonra BKM ile birlikte gerçekleştireceği yeni dizi projesi, büyük bir ses getirecek gibi görünüyor. "Annem, Ankara" adlı dizi, eylül ve ekim aylarında izleyicilerle buluşacak. Kadro seçimleri hala devam ederken, Kanal D yönetiminin genç yeteneklere de fırsat vermeyi planladığı belirtiliyor.
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