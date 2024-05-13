Kanal D'ye Bomba Bir Dizi Geliyor! Hikayesi Camdaki Kız'dan Daha İddialı Olacak!

Kanal D, Camdaki Kız dizisiyle büyük bir başarı yakaladıktan ve izleyici rekorları kırdıktan sonra, İnci Taneleri dizisiyle de yükselişini sürdürdü. Şimdi ise bu başarılı kanal, yeni bir dizi projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.