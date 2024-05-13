Aile Boyu Kaçırılma Karması! Yargı'da Ilgaz'ın Başına Gelenlere İzleyiciden Tepkiler
Aile Boyu Kaçırılma Karması! Yargı'da Ilgaz'ın Başına Gelenlere İzleyiciden Tepkiler
Kanal D'de pazar akşamlarının sevilen dizisi 'Yargı', heyecan dozunu artırdı. Dizide, Mustafa'nın katili olarak Dilan ortaya çıktı. Osman'ın, Hüsnü'nün ilacını zehirle değiştirdiği görüldü. Yekta, İclal'in kendisini affetmesi için zorlu bir yol seçti. Ilgaz ise, elleri ve bacakları bağlı bir şekilde ıssız bir adada terk edildi.
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Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi yetenekli oyuncuların da yer aldığı popüler dizi "Yargı", 93. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı.
Bölümde neler oldu, merak edenler için bir bakalım... Yargı son bölümüne damgasını vuran Ilgaz'ın kaçırılmasıydı.
Ceylin, polis merkezine getirilen Yeliz'e saldırıda bulundu. Yekta'nın yerini tespit eden Rafet, bu bilgiyi İclal'le paylaştı.
Rafet, Yekta'yı bulunduğu yerden alarak hastaneye götürdü. Yekta, Rafet ve İclal'ın desteğiyle Bülent'e bir tuzak kurdu ve onun tüm suçlarını itiraf etmesini sağladı.
Ceylin, herkesin odadan ayrılmasının ardından Yeliz'in yanına giderek onu köşeye sıkıştırdı. Yeliz, bıçağı kendisine verirlerse Ilgaz'ın yerini açıklayacağını belirtti.
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Polis ekipleri, Yeliz'in sözünü yerine getirmesi için bıçağın bir benzerini üretti ve bu sayede Ilgaz'ın yerini öğrendi. Ekiplerin olay yerine vardığında ise Oktay'ın cesediyle karşılaştı.
Nevzat ve adamı Umman, Ilgaz'ı hiç kimsenin uğramadığı bir adada elleri ve bacakları bağlı şekilde terk etti.
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