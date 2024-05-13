Aile Boyu Kaçırılma Karması! Yargı'da Ilgaz'ın Başına Gelenlere İzleyiciden Tepkiler

Kanal D'de pazar akşamlarının sevilen dizisi 'Yargı', heyecan dozunu artırdı. Dizide, Mustafa'nın katili olarak Dilan ortaya çıktı. Osman'ın, Hüsnü'nün ilacını zehirle değiştirdiği görüldü. Yekta, İclal'in kendisini affetmesi için zorlu bir yol seçti. Ilgaz ise, elleri ve bacakları bağlı bir şekilde ıssız bir adada terk edildi.