Jeffrey Epstein Öldürülmüş Olabilir: Adli Tıp Uzmanı Freeman'a Göre Arkadan Boğularak Öldürüldü
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2019'da New York'taki federal cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'ın (66) ölümü yıllar sonra yeniden tartışılıyor. Journal of Forensic and Legal Medicine'in baş editörü adli tıp uzmanı Prof. Michael Freeman, 16 Kasım'da Londra'daki University College London'da (UCL) sunduğu analizde Epstein'ın büyük olasılıkla kendini öldürmediğini, arkadan boğularak öldürüldüğünü savundu. New York Belediyesi Adli Tıp Kurumu ise intihar kararının arkasında durduğunu belirtiyor.
Kaynak: CBS News, Newser, Brit Brief
Prof. Michael Freeman: "Geriye tek açıklama kalıyor, o da cinayet."
Cesedin dakikalar içinde taşınması ve çalışmayan kameralar, olayın aydınlatılmasını baştan zorlaştırdı.
New York Adli Tıp Kurumu geri adım atmıyor: "Kararımızın arkasındayız."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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