Freeman, Epstein'ın cesedini hiç görmedi. Çalışması, Epstein'ın kardeşi Mark Epstein'ın kendisine ve CBS News'e verdiği, daha önce yayımlanmamış otopsi kayıtlarına ve fotoğraflarına dayanıyor. Oregon Health & Science University'de ve Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi'nde ders veren uzman, Mark Epstein'dan ücret almadığını söyledi. Bulgularını Londra'da Anders Eriksson ve Itiel Dror ile birlikte anlattı. Makalesi bir dergi tarafından reddedildi, Freeman metni yeniden göndermeyi planlıyor.

Uzmanın öne sürdükleri şöyle: Boyunda, asılmayla açıklanamayan, daha aşağıda ve farklı açıyla duran ikinci bir ligatür izi var. Freeman bunu 'İkinci bir izi, üstelik daha aşağıda oluşturacak hiçbir mekanizma yok' sözleriyle anlattı. Sol omuzdaki derin kanama, sırttaki yaralanma ve yüzdeki darbe izleri ise ona göre künt travmaya işaret ediyor. Boynun üstünde tırnak izi olabilecek çizikler de dikkat çekiyor. Freeman'ın üç boyutlu biyomekanik modeli, ölümün dar ve düğümlü bir kumaşla arkadan boğularak gerçekleştiğini gösteriyor. Hücrede bulunan çift düğümlü turuncu kumaşı da bu açıdan değerlendiriyor. Epstein'ın tırnaklarında DNA testi yapılmamasını da eleştiren uzman, yaralanmaların 'arkadan yapılan bir boğma cinayetiyle en uyumlu' olduğunu söyledi.

Freeman, katilin kim olduğuna dair 'hiçbir fikri' bulunmadığını, fikrinin 'sonuna kadar açık' olduğunu ve eleştirenlere 'nerede yanlış yaptığımı gösterin' dediğini belirtti. Mark Epstein ise 'Bu tür bir çalışma daha önce yapılsaydı intihar sonucuna varamazlardı' ifadesini kullandı. 2020'de yine Mark Epstein'ın tuttuğu adli patolog Michael Baden de intihar kararına şüpheyle yaklaşmıştı.