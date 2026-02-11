‘Sahte Ceset’ Göstermişler! Hapishanede Öldüğü Söylenen Epstein Hakkında Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Gerçek

Yetkililerin bu gizli operasyonu, o dönem dünyanın en tartışmalı mahkumunun cansız bedeninin görüntülenmesini engellemek ve kapıdaki kaosu yönetmek amacıyla planladığı belirtiliyor. O süreçte pek çok uluslararası haber ajansı, sahte sedyeyi 'Epstein'ın son anları' başlığıyla servis ederek bu tuzağa düştü. Yaşanan bu gelişme, Epstein’ın şüpheli ölümü üzerindeki sis perdesini daha da kalınlaştırırken, cezaevi yönetiminin süreci yönetme biçimine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Ortaya çıkan bu 'sahte ceset' hilesi, halihazırda gündemden düşmeyen komplo teorilerini de yeniden tetikledi.