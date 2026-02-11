onedio
‘Sahte Ceset’ Göstermişler! Hapishanede Öldüğü Söylenen Epstein Hakkında Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Gerçek

Ali Can YAYCILI
11.02.2026 - 07:13 Son Güncelleme: 11.02.2026 - 08:34

2019 yılında hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın cesedinin taşınması  sırasında, gardiyanların basın mensuplarını atlatmak için 'sahte ceset' kullandığı ortaya çıktı. Onlarca muhabir çarşafa sarılı mankenin peşinden koşarken, Epstein’ın gerçek naaşı gizlice arka kapıdan morga taşındı. Yapılan bu kandırmaca yıllardır devam eden “Epstein ölmedi mi” dedikodusunun asıl sebebi.

2019 yılının en çok konuşulan olaylarından biri olan Jeffrey Epstein’ın ölümüyle ilgili yıllar sonra şaşırtıcı bir güvenlik olayı gün yüzüne çıktı.

10 Ağustos sabahı Manhattan’daki Metropolitan Islah Merkezi'nde yaşananlar, cezaevi görevlilerinin profesyonel bir yanıltma operasyonuna imza attığını gösteriyor. 

O sabah Epstein’ın cansız bedeninin hücresinde bulunmasının ardından kapıda bekleyen büyük basın ordusunu dağıtmak isteyen yetkililer, ilginç bir yönteme başvurdu. Bir sedyenin üzerine çarşafla örtülmüş ve insana benzeyen sahte bir figür yerleştiren görevliler, bu hazırladıkları düzeneği ana kapıdan dışarı çıkardılar. Dışarıda saatlerdir bekleyen onlarca fotoğrafçı ve muhabir, Epstein’ın hastaneye götürüldüğünü düşünerek hızla bu sahte sedyenin peşine takıldı.

Medya mensupları sahte figürün fotoğraflarını çekmek için birbiriyle yarışırken, Epstein’ın gerçek naaşı hiç dikkat çekmeden farklı bir çıkış kapısından morga nakledildi.

Yetkililerin bu gizli operasyonu, o dönem dünyanın en tartışmalı mahkumunun cansız bedeninin görüntülenmesini engellemek ve kapıdaki kaosu yönetmek amacıyla planladığı belirtiliyor. O süreçte pek çok uluslararası haber ajansı, sahte sedyeyi 'Epstein'ın son anları' başlığıyla servis ederek bu tuzağa düştü. Yaşanan bu gelişme, Epstein’ın şüpheli ölümü üzerindeki sis perdesini daha da kalınlaştırırken, cezaevi yönetiminin süreci yönetme biçimine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Ortaya çıkan bu 'sahte ceset' hilesi, halihazırda gündemden düşmeyen komplo teorilerini de yeniden tetikledi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
