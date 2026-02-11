‘Sahte Ceset’ Göstermişler! Hapishanede Öldüğü Söylenen Epstein Hakkında Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Gerçek
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
2019 yılında hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın cesedinin taşınması sırasında, gardiyanların basın mensuplarını atlatmak için 'sahte ceset' kullandığı ortaya çıktı. Onlarca muhabir çarşafa sarılı mankenin peşinden koşarken, Epstein’ın gerçek naaşı gizlice arka kapıdan morga taşındı. Yapılan bu kandırmaca yıllardır devam eden “Epstein ölmedi mi” dedikodusunun asıl sebebi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2019 yılının en çok konuşulan olaylarından biri olan Jeffrey Epstein’ın ölümüyle ilgili yıllar sonra şaşırtıcı bir güvenlik olayı gün yüzüne çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Medya mensupları sahte figürün fotoğraflarını çekmek için birbiriyle yarışırken, Epstein’ın gerçek naaşı hiç dikkat çekmeden farklı bir çıkış kapısından morga nakledildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın