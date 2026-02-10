Tüm Dünyada Tartışma Yaratan Reklam: Super Bowl'da Yayınlanan Reklamda Epstein Mesajı mı Vardı?
Super Bowl heyecanı sırasında yayınlanan bir şekerleme reklamı, ünlü sunucu Andy Cohen’in tartışmalı bir isme olan benzerliği nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Nerds markasının yeni ürünü için kamera karşısına geçen Cohen, izleyiciler tarafından Jeffrey Epstein’e benzetilince tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte milyonlarca kişinin konuştuğu o reklamın perde arkası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl, bu yıl sadece saha içindeki mücadeleyle değil, reklam kuşaklarındaki tartışmalarla da adından söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayınlanan reklamdan bir bölüm:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın