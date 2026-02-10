onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Tüm Dünyada Tartışma Yaratan Reklam: Super Bowl'da Yayınlanan Reklamda Epstein Mesajı mı Vardı?

Tüm Dünyada Tartışma Yaratan Reklam: Super Bowl'da Yayınlanan Reklamda Epstein Mesajı mı Vardı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.02.2026 - 08:48

Super Bowl heyecanı sırasında yayınlanan bir şekerleme reklamı, ünlü sunucu Andy Cohen’in tartışmalı bir isme olan benzerliği nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Nerds markasının yeni ürünü için kamera karşısına geçen Cohen, izleyiciler tarafından Jeffrey Epstein’e benzetilince tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte milyonlarca kişinin konuştuğu o reklamın perde arkası.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl, bu yıl sadece saha içindeki mücadeleyle değil, reklam kuşaklarındaki tartışmalarla da adından söz ettiriyor.

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olan Super Bowl, bu yıl sadece saha içindeki mücadeleyle değil, reklam kuşaklarındaki tartışmalarla da adından söz ettiriyor.

Bir markanın yeni şekerlemesi için çekilen reklam filminde başrolde yer alan ünlü televizyon figürü Andy Cohen, izleyicilerde şaşkınlık yaratan bir benzerlikle gündeme geldi. Reklamın yayınlanmasının hemen ardından sosyal medya platformu X üzerinden binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, Cohen’in reklamdaki saç stili ve genel görünümünün, büyük skandalların başrolündeki adam olan Jeffrey Epstein’e ikiz kadar benzediğini iddia etti.

Sosyal medya kullanıcıları, reklamdaki bu imaj tercihini sert sözlerle eleştirdi. Bazı izleyiciler ünlü sunucunun böyle bir görünümü tercih etmesinin zamanlama açısından talihsizlik olduğunu savunurken, bazıları ise durumu 'korkutucu' olarak nitelendirdi. Tartışmalar sadece benzerlikle de sınırlı kalmadı; yetişkin bir erkeğin doğrudan çocuklara hitap eden bir ürünün reklam yüzü olması bazı çevrelerce tepkiyle karşılandı. Cohen’in ekran enerjisinin bu reklam için uygun olmadığını düşünen kullanıcılar, markanın seçimini 'fiyasko' olarak tanımladı.

Tüm bu eleştiri yağmuruna rağmen Andy Cohen cephesinde durum oldukça farklıydı. Kariyerinde ilk kez bir Super Bowl reklamında yer almanın heyecanını yaşayan ünlü isim, sosyal medyadaki tepkilerden habersiz bir şekilde başarısını kutlamaya hazırlanıyordu. Manhattan’daki evinde özel bir davet planlayan Cohen’in, reklamın yarattığı bu negatif algı karşısında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu. Marka tarafından ise konuya ilişkin henüz resmi bir değerlendirme gelmedi.

Yayınlanan reklamdan bir bölüm:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
6
4
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın