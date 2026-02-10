Tüm Dünyada Tartışma Yaratan Reklam: Super Bowl'da Yayınlanan Reklamda Epstein Mesajı mı Vardı?

Bir markanın yeni şekerlemesi için çekilen reklam filminde başrolde yer alan ünlü televizyon figürü Andy Cohen, izleyicilerde şaşkınlık yaratan bir benzerlikle gündeme geldi. Reklamın yayınlanmasının hemen ardından sosyal medya platformu X üzerinden binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, Cohen’in reklamdaki saç stili ve genel görünümünün, büyük skandalların başrolündeki adam olan Jeffrey Epstein’e ikiz kadar benzediğini iddia etti.

Sosyal medya kullanıcıları, reklamdaki bu imaj tercihini sert sözlerle eleştirdi. Bazı izleyiciler ünlü sunucunun böyle bir görünümü tercih etmesinin zamanlama açısından talihsizlik olduğunu savunurken, bazıları ise durumu 'korkutucu' olarak nitelendirdi. Tartışmalar sadece benzerlikle de sınırlı kalmadı; yetişkin bir erkeğin doğrudan çocuklara hitap eden bir ürünün reklam yüzü olması bazı çevrelerce tepkiyle karşılandı. Cohen’in ekran enerjisinin bu reklam için uygun olmadığını düşünen kullanıcılar, markanın seçimini 'fiyasko' olarak tanımladı.

Tüm bu eleştiri yağmuruna rağmen Andy Cohen cephesinde durum oldukça farklıydı. Kariyerinde ilk kez bir Super Bowl reklamında yer almanın heyecanını yaşayan ünlü isim, sosyal medyadaki tepkilerden habersiz bir şekilde başarısını kutlamaya hazırlanıyordu. Manhattan’daki evinde özel bir davet planlayan Cohen’in, reklamın yarattığı bu negatif algı karşısında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu. Marka tarafından ise konuya ilişkin henüz resmi bir değerlendirme gelmedi.