Meteoroloji'den 13 İl İçin Kritik Uyarı: Kar ve Sağanak Aynı Anda Geliyor!
Türkiye, yeni haftayla birlikte yoğun bir yağış dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok bölge için fırtına, şiddetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak 13 kent için 'sarı kod' yayımladı. Kar yağışının etkili olduğu Ağrı ve Van'd okullar tatil edildi.
Türkiye genelinde hava durumu rotasını yağışlı bir havaya çevirdi.
