Meteoroloji'den 13 İl İçin Kritik Uyarı: Kar ve Sağanak Aynı Anda Geliyor!

Ali Can YAYCILI
10.02.2026 - 07:06 Son Güncelleme: 10.02.2026 - 07:08

Türkiye, yeni haftayla birlikte yoğun bir yağış dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok bölge için fırtına, şiddetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak 13 kent için 'sarı kod' yayımladı. Kar yağışının etkili olduğu Ağrı ve Van'd okullar tatil edildi.

Türkiye genelinde hava durumu rotasını yağışlı bir havaya çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etse de sağanak yağışlar pek çok bölgede hayatı olumsuz etkileyecek. Bugün itibarıyla 13 il için sarı kodlu uyarı yayımlanırken, özellikle iç ve batı kesimlerde termometrelerin 3 ile 5 derece arasında düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre yağışlar genellikle sağanak şeklinde görülecek; ancak Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile iç ve doğu bölgelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.

Yağışların yerel olarak şiddetini artıracağı bölgeler arasında Kıyı Ege, Manisa, Antalya’nın doğu kısımları, Rize, Artvin ve Akdeniz bölgesinde Hatay, Adana ve Osmaniye gibi iller yer alıyor. Ayrıca Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl ve Muş çevresinde de kuvvetli yağışların görülmesi öngörülüyor. Yetkililer; sel, su baskını, heyelan ve kar yağışına bağlı ulaşım aksamalarına karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini hatırlatıyor. Adana, Antalya, Hatay ve Osmaniye için şiddetli sağanak uyarısı yapılırken; Diyarbakır, Batman ve Siirt gibi illerde de kar yağışının günlük hayatı etkilemesi bekleniyor.

Megakent İstanbul'da ise kısa süreli bir soluklanma yaşanacak. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi ve çevresinde etkili olan rüzgarın fırtına seviyesine ulaştığını ancak bu durumun öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini duyurdu. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması istenirken, perşembe gününden itibaren megakentin yeniden yağmurlu bir havanın etkisine gireceği bildirildi. Ülkenin diğer bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişim yaşanmayacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
