Hakan Fidan'ın Nükleer Silah Sorusu Karşısında Tavrı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk canlı yayınına katıldı ve Ahmet Hakan’ın sorularını cevapladı. Bakan Fidan, Ahmet Hakan’ın sorduğu “Türkiye’nin nükleer silahı olmalı mı?” sorusuna gülerek cevap verdi.
Öte yandan ABD ile İran arasındaki savaş ihtimali için “Şu an bir tehdit yok” diyen Hakan Fidan’a, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen ABD’li senatör Lindsey Graham sosyal medyadan tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
O anlar 👇
Bakan Hakan Fidan’ın İran açıklamalarına ABD’li senatörden cevap geldi.
