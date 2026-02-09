Hakan Fidan'ın Nükleer Silah Sorusu Karşısında Tavrı Sosyal Medyada Gündem Oldu

İran’da yaşanan protestolar sonrasında ABD Başkanı Donald Trump savaş tehdidinde bulunmuş ve protestoculara, “Yardım geliyor. Dayanın” demişti. ABD’ye ait savaş gemileri de bölgeye intikal ettirilmişti.

Bakan Fidan, iki ülke arasında konuşmaların başladığını hatırlatarak, “Ani bir savaş tehdidi şimdilik yok” ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan’ın açıklamalarına ise Trump’a yakınlığı ile bilinen ABD’li senatör Lindsey Graham sosyal medyadan cevap verdi.

Graham şu ifadeleri kullandı:

“Sözde bölgesel müttefiklerimize: İran halkının tüm tepkilerinden sonra, Ayetullah ve onun cani rejimini iktidarda bırakmanın iyi bir fikir olduğunu bir an bile düşünüyorsanız, bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz demektir.

Kendi halkını katleden ve dini bir Nazi olan cani Ayetullah'a karşı bölgenin cesurca ve tutarlı bir şekilde ayağa kalkmasının vakti artık gelmiştir.

Türkiye, Katar, Mısır ve diğerlerine: Mevcut durumu koruma ve İran halkının haklı taleplerini görmezden gelme arzunuz, kanaatimce Amerikan ulusal güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı gibi, genel ahlak kurallarıyla da bağdaşmamaktadır.

Başkan Trump, ‘Protestolara devam edin, yardım yolda’ dedi. O, tarihin doğru tarafında yer alacaktır. Onun sözünün eri bir adam olduğuna inanıyorum.

İran'a özgürlük.”