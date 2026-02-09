onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hakan Fidan'ın Nükleer Silah Sorusu Karşısında Tavrı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hakan Fidan'ın Nükleer Silah Sorusu Karşısında Tavrı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hakan Fidan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.02.2026 - 00:01

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk canlı yayınına katıldı ve Ahmet Hakan’ın sorularını cevapladı. Bakan Fidan, Ahmet Hakan’ın sorduğu “Türkiye’nin nükleer silahı olmalı mı?” sorusuna gülerek cevap verdi.

Öte yandan ABD ile İran arasındaki savaş ihtimali için “Şu an bir tehdit yok” diyen Hakan Fidan’a, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile bilinen ABD’li senatör Lindsey Graham sosyal medyadan tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hakan Fidan’ın, programın sunucusu Ahmet Hakan’ın nükleer silah sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Bakan Fidan, soru karşısında ilk etapta sessiz kalırken, Hakan’ın “Yorum yok diyebilirsiniz” sözleri üzerine gülerek cevap verdi.

O anlar 👇

Bakan Hakan Fidan’ın İran açıklamalarına ABD’li senatörden cevap geldi.

Bakan Hakan Fidan’ın İran açıklamalarına ABD’li senatörden cevap geldi.

İran’da yaşanan protestolar sonrasında ABD Başkanı Donald Trump savaş tehdidinde bulunmuş ve protestoculara, “Yardım geliyor. Dayanın” demişti. ABD’ye ait savaş gemileri de bölgeye intikal ettirilmişti.

Bakan Fidan, iki ülke arasında konuşmaların başladığını hatırlatarak, “Ani bir savaş tehdidi şimdilik yok” ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan’ın açıklamalarına ise Trump’a yakınlığı ile bilinen ABD’li senatör Lindsey Graham sosyal medyadan cevap verdi.

Graham şu ifadeleri kullandı:

“Sözde bölgesel müttefiklerimize: İran halkının tüm tepkilerinden sonra, Ayetullah ve onun cani rejimini iktidarda bırakmanın iyi bir fikir olduğunu bir an bile düşünüyorsanız, bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz demektir.

Kendi halkını katleden ve dini bir Nazi olan cani Ayetullah'a karşı bölgenin cesurca ve tutarlı bir şekilde ayağa kalkmasının vakti artık gelmiştir.

Türkiye, Katar, Mısır ve diğerlerine: Mevcut durumu koruma ve İran halkının haklı taleplerini görmezden gelme arzunuz, kanaatimce Amerikan ulusal güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı gibi, genel ahlak kurallarıyla da bağdaşmamaktadır.

Başkan Trump, ‘Protestolara devam edin, yardım yolda’ dedi. O, tarihin doğru tarafında yer alacaktır. Onun sözünün eri bir adam olduğuna inanıyorum.

İran'a özgürlük.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın