HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan’dan Konut Kredileri Düşecek Açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektör için kritik bir hamle olduğunu belirten Arslan, “Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkânı getirildi. Bu güzel bir imkân.” diye konuştu.

Ekonomideki dezenflasyon sürecinin olumlu sonuçlarının konut piyasasına yansıdığını dile getiren Arslan, “Demek ki dezenflasyon programı yolunda gidiyor, başarılı oluyor ki vatandaşımızın uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için imkânlar biraz esnetildi.” ifadesini kullandı.