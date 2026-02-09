HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan’dan Konut Kredileri Düşecek Açıklaması
“İlk Evim” projesi kapsamında geçtiğimiz gün yapılan değişiklikle ikinci el konutlar da kampanya kapsamına alınmış ve kredi limitleri yükseltilmişti. HalkBank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, şimdilerde aylık bazda yüzde 2,5’lerde olan konut kredilerinde yıl sonunda yüzde 2 oranının olabileceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HalkBank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, Antalya’da katıldığı etkinlikte konut kredileri ile ilgili açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Konut kredileri yüzde 2’ye kadar düşecektir”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın