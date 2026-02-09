onedio
HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan’dan Konut Kredileri Düşecek Açıklaması

İsmail Kahraman
09.02.2026 - 22:19

“İlk Evim” projesi kapsamında geçtiğimiz gün yapılan değişiklikle ikinci el konutlar da kampanya kapsamına alınmış ve kredi limitleri yükseltilmişti. HalkBank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, şimdilerde aylık bazda yüzde 2,5’lerde olan konut kredilerinde yıl sonunda yüzde 2 oranının olabileceğini açıkladı.

HalkBank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, Antalya’da katıldığı etkinlikte konut kredileri ile ilgili açıklamada bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektör için kritik bir hamle olduğunu belirten Arslan, “Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkânı getirildi. Bu güzel bir imkân.” diye konuştu.

Ekonomideki dezenflasyon sürecinin olumlu sonuçlarının konut piyasasına yansıdığını dile getiren Arslan, “Demek ki dezenflasyon programı yolunda gidiyor, başarılı oluyor ki vatandaşımızın uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için imkânlar biraz esnetildi.” ifadesini kullandı.

“Konut kredileri yüzde 2’ye kadar düşecektir”

Konut kredilerine ilişkin beklentilerini de paylaşan Arslan, “Konut kredisindeki maliyet oranları şu anda aylık bazda 2,5’in altına indi. Bunun ikinci yarıdan sonra, yıl sonuna doğru yüzde 2’lere varan oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkânı sağlayacaktır.” dedi.

HalkBank olarak bu süreçte aktif rol alacaklarını vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz de Halk Bankası olarak elbette vatandaşımıza, halkımıza bu gelişmeleri yansıtacak kredi paketleri oluşturuyoruz. Özellikle proje geliştiren müteahhit ve konut geliştirici firmalarımızla yakın temaslarımız var. Onların projelerine bu anlamda garantörlük limiti ve garantör olmak suretiyle konut destekleri paketleri oluşturuyoruz. Bankacılık sektörü, geçen yıla göre bu yıl konut finansmanında daha iştahlı olacaktır.”

