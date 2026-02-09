onedio
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.02.2026 - 15:47

Birikimlerini vadeli mevduat faiziyle büyütmek isteyenler için bankaların sunduğu getiri oranları sürekli güncelleniyor. Bu rakamlar piyasa koşullarına göre şekilleniyor. Rakamlar ise bankaya ve yatırılan bankaya göre değişiklik gösteriyor.

Peki, 250 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 250 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birikimlerini TL bazlı mevduatlarla değerlendirmek, popüler bir stratejilerden biri. Özellikle 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi belirli tutarlar üzerinden yapılan getiri analizleri, yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında geliyor.

Peki 250 bin TL'lik bir mevduat için en yüksek faiz oranını hangi banka sunuyor?

250 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 7.413,7 TL

Vade Sonu Tutar: 257.413,7 TL

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 7.232,88 TL

Vade Sonu Tutar: 257.232,88 TL

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7.052,05 TL

Vade Sonu Tutar: 257.052,05 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 7.232,88 TL

Vade Sonu Tutar: 257.232,88 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 37.5

Net Kazanç: 6.780,82 TL

Vade Sonu Tutar: 256.780,82 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 6.871,23 TL

Vade Sonu Tutar: 256.871,23 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 6.946,39 TL

Vade Sonu Tutar: 256.946,39 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 43,25

Net Kazanç: 6.882,08 TL

Vade Sonu Tutar: 256.882,08 TL

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
